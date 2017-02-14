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Также: Право, Интернет, Дети, Криминал, Общество, Происшествия | Персоны: Александр Жаров

новость Глава РКН предложил приравнять организацию "групп смерти" в соцсетях к терроризму

14.02.2017
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
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Организаторов групп в соцсетях, склоняющих детей к суициду, надо приравнять к террористам. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Из того, что пишут дети у себя на странице в открытом доступе, можно сделать вывод, что они получают какие-то задания. Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведет эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство. Одного подозреваемого правоохранительные органы задержали, но надо искать и остальных", - сказал глава РКН.

Несмотря на усилия ведомства и интернет-сообществ, такие интернет-страницы продолжают появляться, отметил Жаров. Начиная с 1 января Роскомнадзор выявлял и закрывал от 50 до 90 подобных групп в день. В последние недели организаторы изменили тактику и мигрировали в Instagram. Сейчас по запросу Роскомнадзора администраторы удаляют оттуда ссылки на такие группы и хэштеги.

"Ребенку младше 10 лет вообще не стоит выходить в интернет. Активно им пользоваться нужно начинать еще позже, - считает Жаров. - Необходимо контролировать время нахождения в Сети. Его можно постепенно увеличивать от 45 минут в день до 2 часов. Это, по моему мнению, максимальный срок".

Жаров скептически отнесся к предложению советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко ограничить интернет по китайскому образцу. Глава РКН пояснил, что в Китае предфильтрацию трафика обслуживают десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. "Это очень накладно", - отметил чиновник.

Вместе с тем Жаров считает логичным контролировать точки входа интернета в Россию. "Потому что его отключение может привести к техногенной катастрофе", - подчеркнул глава РКН.

16 мая прошлого года в "Новой газете" была опубликована статья "Группы смерти" о покончившей с собой семикласснице. Родители девочки провели свое расследование и выяснили, что их дочь состояла в нескольких закрытых группах в соцсети "Вконтакте". В них неизвестные фактически заставляют детей покончить собой. В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в "Вконтакте", совершили самоубийство.

20 мая петербургские следователи возбудили уголовное дело о подстрекательствах подростков к самоубийству через социальную сеть "Вконтакте" по части 4 статьи 33 - статье 110 УК.

В ноябре пресс-служба СКР сообщила о задержании администратора "группы смерти" Филиппа Будейкина. В сети у него был псевдоним "Филипп Лис". "Следствие располагает данными о том, что с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети "Вконтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей", - говорилось в сообщении. Участникам групп администраторы давали различные задания, связанным с тематикой смерти и суицида. По мере их выполнения повышался рейтинг пользователей.

"В результате ребенок, вступивший в группу для участия в увлекательной игре и исполнения занимательных и, на первый взгляд, невинных заданий, попадал в сильнейшую психологическую ловушку, - отмечали в СКР. - Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти".

Следователи установили, что 15 несовершеннолетних из разных регионов, состоявших в "группах смерти", покончили с собой. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. В СКР сообщили, что сейчас следователи провели серию обысков в 10 регионах России у администраторов и участников "группы смерти".

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14.02.2017

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