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Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Об этом в интервью RT заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

По его словам, "высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения". Поэтому, считает Клименко, важно отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", - сказал советник президента.

Именно этому, добавил Клименко, будет способствовать принятие закона Минкомсвязи о регулировании рунета.

"В законе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали", - пояснил Клименко.

В начале сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что ведомство не разрабатывает законопроект о критической инфраструктуре российского сегмента интернета, однако спустя два месяца текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает поправки в отраслевой закон "О связи". Они призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета. Вводится понятие так называемой критической инфраструктуры интернета. К ней Минкомсвязи относит национальные домены зоны .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

Порядок управления и функционирования критической инфраструктуры российского сегмента интернета будет определять правительство.

Предлагается создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернет. "Эта система будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части сети интернет, информации об интеграции российской части сети интернет с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российской части сети интернет, - говорится в законопроекте.