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новость В Астрахани возбудили новое дело против администратора "групп смерти" Будейкина

02.03.2017
Филипп Будейкин. Кадр телеканала "Санкт-Петербург"
Филипп Будейкин. Кадр телеканала "Санкт-Петербург"
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Следственные органы Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении администратора одной из "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. Об этом сообщает ТАСС.

"Следствием установлено, что весной 2016 года неустановленное лицо, используя псевдоним Филипп Лис, в закрытой группе в соцсети "ВКонтакте" размещал аудиовизуальные произведения, темы обсуждений и высказывания, пропагандирующие тематику суицида. Со своего аккаунта Филипп Лис также направлял 16-летней жительнице Астрахани сообщения с призывом к суициду", - рассказал старший помощник руководителя областного управления СКР Андрей Хегай.

По словам Хегая, преступление не было доведено до конца. Его предотвратили сотрудники астраханского УФСБ. Будейкину вменяют покушение на доведение до самоубийства несовершеннолетней. Дело передадут в СКР по Петербургу для соединения в одном производстве с ранее возбужденным делом.

15 ноября СКР сообщила о задержании 21-летнего Будейкина в подмосковном Солнечногорске. "Следствие располагает данными о том, что с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей", - говорилось в сообщении СКР. Участникам групп администраторы давали различные задания, связанным с тематикой смерти и суицида. По мере их выполнения повышался рейтинг пользователей.

"В результате ребенок, вступивший в группу для участия в увлекательной игре и исполнения занимательных и, на первый взгляд, невинных заданий, попадал в сильнейшую психологическую ловушку, - отмечают в СКР. - Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти".

Следователи установили, что 15 несовершеннолетних из разных регионов, состоявших в "группах смерти", покончили с собой. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись.

"В Следственном комитете создана межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения распространения в сети интернет информации, провоцирующей суицидальное поведение и призывающей совершать самоубийства", - говорится в сообщении. В СКР выступают за введение уголовной ответственности за склонение к суициду.

Через день после задержания Будейкина этапировали в Петербург. 10 января суд продлил ему срок содержания под стражей до мая. Будейкину предъявлено обвинение по статье 110 УК (доведение до самоубийства).

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02.03.2017

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