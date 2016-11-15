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Администрация социальной сети "ВКонтакте" не приняла необходимых мер для блокировки "групп смерти", якобы склоняющих подростков к суицидам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

"Установлено, что деятельность указанной "группы смерти" осуществлялась исключительно в социальной сети "ВКонтакте", руководство которой, по мнению следствия, не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников", - отмечают в СКР.

Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников заявил, что соцсеть "придерживается политики нулевой терпимости к пропаганде суицида" и немедленно блокирует группы этой тематики без права обжалования. "Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора - Роскомнадзора. На каждое сообщество, пропагандирующее суицид, которое блокируется по требованию РКН, приходится 10 сообществ, найденных и заблокированных силами команды "ВКонтакте", - подчеркнул Красников.

Во вторник пресс-служба СКР сообщила о задержании в подмосковном Солнечногорске администратора "группы смерти" Филиппа Будейкина. В сети у него был псевдоним "Филипп Лис".

"Следствие располагает данными о том, что с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей", - говорится в сообщении. Участникам групп администраторы давали различные задания, связанным с тематикой смерти и суицида. По мере их выполнения повышался рейтинг пользователей.

"В результате ребенок, вступивший в группу для участия в увлекательной игре и исполнения занимательных и, на первый взгляд, невинных заданий, попадал в сильнейшую психологическую ловушку, - отмечают в СКР. - Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти".

Следователи установили, что 15 несовершеннолетних из разных регионов, состоявших в "группах смерти", покончили с собой. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись.

В СКР сообщили, что сейчас следователи проводят серию обысков в 10 регионах России у администраторов и участников "группы смерти", допрашиваются свидетели и потерпевшие.

"В Следственном комитете создана межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения распространения в сети интернет информации, провоцирующей суицидальное поведение и призывающей совершать самоубийства", - говорится в сообщении. В СКР выступают за введение уголовной ответственности за склонение к суициду.

16 мая в "Новой газете" была опубликована статья "Группы смерти" о покончившей с собой семикласснице. Родители девочки провели свое расследование и выяснили, что их дочь состояла в нескольких закрытых группах в соцсети "ВКонтакте". В них неизвестные фактически заставляют детей покончить собой. В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в "ВКонтакте", совершили самоубийство.

20 мая петербургские следователи возбудили уголовное дело о подстрекательствах подростков к самоубийству через социальную сеть "ВКонтакте" по части 4 статьи 33 - статье 110 УК.