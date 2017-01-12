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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru. Об этом заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский, сообщает Интерфакс.

Сервис заблокирован по решению Бузулукского районного суда Оренбургской области, отметил Ампелонский. Суд установил, что ресурс предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы. Информация, распространяемая посредством Hideme.ru, признана судом запрещенной в России. Иск в суд был подан прокуратурой.

По мнению Ампелонского, органы прокуратуры продолжат обращаться с исками о блокировке VPN-сервисов и в этом году. "Мы же в свою очередь будем исполнять вступившие в силу решения судов в том виде, в котором они написаны. Будет там требование к нам выявлять и блокировать "зеркала" - будем выявлять и блокировать", - сказал он.

Как сообщил представитель Hideme.ru в России, сервис попал под блокировку несмотря на исполнение требования Роскомнадзора об удалении формы анонимайзера, то есть специальной программы, позволяющей открывать заблокированные интернет-ресурсы. Он уточнил, что сайт переехал на новый домен Hidemy.name. Представитель компании называет сервис крупнейшим в Восточной Европе. С помощью Hidemy.name и аналогичных сервисов пользователи могут сохранять анонимность при посещении сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с другими приложениями.

Как ранее заявлял глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство считает бесперспективной борьбу со средствами доступа к заблокированным сайтам. По его словам, этими системами обхода блокировок пользуется не более 5-7 процентов граждан.

VPN позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. VPN-сервисы чаще всего платные и стоят от 5 до 15 долларов в месяц. Блокировку также позволяют обойти встроенные функции браузеров. В Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo, в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт "Граней" внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".