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Следствие ходатайствует о помещении под домашний арест художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о домашнем аресте Серебренникова", - сказал источник. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для режиссера. Заседание начнется в 12:00.

Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). "В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", - отметили в СКР.

Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.

9 августа на апелляции по мере пресечения фигурантам дела в Мосгорсуде стало известно, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и экс-генпродюсера студии Алексея Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали компанию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

Кроме того, стало известно, что 25 июля СКР предъявил фигурантам дела "Седьмой студии" новые обвинения. Это произошло после того, как дело было передано из московского управления СКР в центральный аппарат ведомства. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, бывшим сотрудникам компании вменяют то, что они "работали в "Седьмой студии" и тратили государственные деньги". При этом в обвинениях не уточняется, как именно расходовались средства. Обвиняемым теперь вменяют 68 миллионов рублей ущерба.

По делу также обвиняется директор "Седьмой студии" Юрий Итин. Он находится под домашним арестом. Масляева и Малобродский арестованы. Во вторник стало известно, что по делу проходит также продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, считает следствие, Малобродский, Воронова и Масляева, действуя по указанию Серебренникова и Итина, при составлении планов мероприятий намеренно завышали данные об их количестве и стоимости. Также, утверждает ведомство, Серебренников поручал другим фигурантам обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.