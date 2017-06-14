Реклама

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева на слушаниях о выборе меры пресечения 17-летнему Михаилу Галяшкину, задержанного по делу о нападении на омоновца с газовым баллончиком на антикоррупционной акции 12 июня на Тверской, продлила обвиняемому срок задержания на 48 часов. Об этом сообщает "Медиазона". Слушания отложены до 13 часов 16 июня.

Решение Николаева приняла по ходатайству старшего следователя СКР по особо важным делам Алексея Северилова. Чиновник пояснил, что намерен просить о домашнем аресте Галяшкина, однако ему необходимо время, чтобы собрать дополнительные документы по делу.

У прокурора ходатайство Северилова возражений не вызвало. Между тем адвокат Салман Джафаров и мать школьника Ольга Галяшкина настаивали на решении вопроса о мере пресечения уже в среду.

Судья, однако, заняла сторону следователя и прокурора.

Слушания проводились в открытом режиме, однако фото- и видеосъемку Николаева запретила. На таком решении настаивали не только следователь и прокурор, но также сам Галяшкин и его мать.

Известно, что Северилов ведет следствие по крайней мере в отношении двух фигурантов "дела 26 марта" - Дмитрия Крепкина и Алексея Политикова.

Об уголовном деле по факту нападения на омоновца стало известно сразу после разгона акции 12 июня. Сообщалось, что на допросы в СКР из ОП "Люблино" вывезли двух задержанных на Тверской - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако, как выяснилось позже, подозреваемыми они не стали - обоих возвратили в полицию.

Давыдова вечером 12 июня освободили из отдела. Шапошникова оставили там на ночь, а на другой день привезли в Тверской райсуд для рассмотрения административного протокола. Сообщалось, что ему грозит до 15 суток ареста. Был ли он в итоге арестован, информации не поступало.

Утром 13-го числа возбуждение дела было подтверждено официально. Оно квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Днем во вторник поступила информация, что подозреваемым является Галяшкин. Молодой человек также был задержан на акции 12 июня; он находился в ОП "Текстильщики".

Сообщалось также, что Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

К началу заседания в среду молодому человеку уже предъявили обвинение.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге; живет с матерью в Москве. Как передает "Открытая Россия" со ссылкой на Ольгу Галяшкину, молодой человек оканчивает 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике, - а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. "Как мне объяснили в школе, задержание не является уважительной причиной, - заметила мать обвиняемого. - Видимо, придется сдавать в следующем году".

После школы Галяшкин намеревался поступать на экономический факультет. Он интересуется финансовыми операциями и уже зарабатывал на продаже биткоинов. Спортом 11-классник не увлекался, заметила Ольга Галяшкина.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он "выступает за правовое государство - отсюда и интерес к Алексею Навальному". По ее словам, противоречий в этом молодой человек не усматривает: "у него в голове все было логично выстроено".

О намерении отправиться на антикоррупционную акцию школьник матери не сообщил. "Я узнала об этом, когда он мне написал в Viber'е, что его задержали на митинге, - рассказала Ольга Галяшкина. - Его привезли в ОВД "Текстильщики", я сразу направилась туда, затем приехали оперативники с Петровки и увезли нас в Следственный комитет".

В беседе с РБК мать задержанного рассказала, что газовый баллончик молодой человек носил с собой всегда, с тех пор как на него в детстве напала собака.

Один из одноклассников Галяшкина сообщил изданию, что молодой человек сам задумывался о том, чтобы в дальнейшем стать полицейским. Одноклассник также рассказал, что Галяшкин учится на 4 и 5, всегда вежлив и ни в чем противозаконном замечен не был.