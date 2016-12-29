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ФСБ объявила, что совместно с полицией задержала в Дагестане семерых членов "Исламского государства", планировавших в Москве "серию резонансных террористических акций". Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Указание совершить атаки, заявляют силовики, задержанным дал эмиссар, находящийся в Сирии.

Как утверждается, в ходе обысков дома у задержанных изъято "большое количество огнестрельного оружия", патроны, гранаты и компоненты для изготовления бомб.

Каких бы то ни было иных подробностей ФСБ не сообщает.

"Черновик" со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана передает, что большинство задержанных - уроженцы Хасавюртовского района.

28 декабря адвокат Дагир Хасавов написал на своей ФБ-странице о похищении 29-летнего жителя аула Кокрек Хасавюртовского района Умахана Умаханова. Вооруженные силовики в масках явились к Умаханову в 4 часа утра и увезли в неизвестном направлении. Один из визитеров заявил жене хозяина Екатерине Ворониной, будто Умаханов причастен к недавним атакам на полицейских в Грозном, а также финансировал проведение теракта, якобы намеченного в Москве на 31 декабря.

Умаханов работает таксистом, у него двое малолетних детей. Позже "Кавказский узел" сообщил, что ранее житель Кокрека не задерживался, однако состоял на профучете в полиции.

Воронина пыталась выяснить судьбу мужа в районном ОМВД, однако там ее заверили, что среди задержанных его нет. Об этом же полицейские заявили и "Кавказскому узлу".

В заголовке поста Хасавова говорилось, что "начали забирать из домов молодых людей". Однако о похищениях других граждан в публикации не упоминается.