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В Москве задержаны 12 фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. В полицейском ведомстве не уточнили, что речь идет именно о "Хизб ут-тахрир"; это выяснилось позже, во время слушаний об аресте одного из подозреваемых.

Дело ведет УФСБ по Москве и Подмосковью. Фигурантам в зависимости от вменяемой роли инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации; срок вплоть до пожизненного) либо часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации; от 10 до 20 лет колонии).

Согласно фабуле дела, "задержанные организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность" исламской партии.

В ходе обысков, также заявляют силовики, "изъята литература и материалы экстремистского характера".

Между тем в Мещанском райсуде Москвы идут слушания об аресте задержанных. В СИЗО на срок до 30 января 2017 года уже отправлены двое: 31-летний Х. Игамбердыев и уроженец киргизского города Ош Джоодарбек Токтомуратов. Обоим вменяется часть 1 статьи 205.5 УК.

Токтомуратов получил российское гражданство и был прописан в подмосковном Щелкове, а жил в столице. Он ходатайствовал об освобождении под залог 500 тысяч рублей.

Фигуранты дела были задержаны ранним утром в среду в ходе облавы, проведенной ФСБ и ЦПЭ при поддержке спецназовцев Росгвардии. Облава проходила по нескольким десяткам адресов в Москве и Подмосковье; сообщалось, что в руки силовиков попали более 25 человек. Как можно предположить, часть задержанных по делу привлекать не стали и отпустили.

Заявлялось, что речь идет об организованной группе, в которой состояли выходцы из бывших союзных республик СССР, и эта группа подозревается в связях с ваххабитским подпольем в России.

РИА "Новости" опубликовано видео задержаний. В сопроводительном тексте говорится, что одно из них прошло по адресу Дубнинская ул., 30, к. 2 на севере Москвы. Войдя в помещение, спецназовцы требуют от двух мужчин лечь на пол, спрашивают, есть ли оружие, и получают отрицательный ответ. Кроме мужчин в квартире находится женщина в платке и длинной юбке; в кадре видны детские игрушки и люлька. В квартире на востоке столицы, в доме по адресу Щелковское ш., 85, к. 4 задерживают не меньше семи мужчин. Они спят на матрасах, брошенных прямо на полу. У них проверяют документы, после чего увозят.

Еще по одному адресу оперативники проверяют паспорта у находящихся в квартире мужчин и женщин. Затем в кадре демонстрируется большое количество литературы, в том числе религиозной.

Это не первое дело "Хизб ут-тахрир", сфабрикованное в Москве. Так, еще в июле 2014 года четверо фигурантов одного из подобных дел получили от 7 до 11 лет строгого режима.

19 октября 2015 года в ходе очередной масштабной облавы силовики задержали 22 фигуранта нового дела - уроженцев Таджикистана, один из которых имел российское гражданство. 20 из 22 задержанных арестовали. Что стало с еще двумя подозреваемыми, не уточнялось. 23 октября был арестован предполагаемый лидер ячейки - 25-летний гражданин Таджикистана Мирзобах Курбонов.

Пока известно лишь о приговорах двум фигурантам этого дела. 13 сентября нынешнего года 43-летний Собирджон Усмонов получил шесть лет общего режима по части 2 статьи 205.5. Двумя неделями позже, 26 сентября, 20-летний Абдулазиз Усмонов был осужден по этому же обвинению к 4 годам 4 месяцам общего режима. Являются ли двое Усмоновых родственниками, не уточнялось.