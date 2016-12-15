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Силовики: В квартире на окраине Самары найдена мощная бомба
15.12.2016
Силовики у входа в квартиру предполагаемых исламистов в Самаре, 15.12.2016. Источник: life.ru
Силовики у входа в квартиру предполагаемых исламистов в Самаре, 15.12.2016. Источник: life.ru
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В квартире на окраине Самары, в поселке Зубчаниновка, обнаружена мощная самодельная бомба. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в ФСБ.

Между тем РИА "Новости" заявляет, что в квартире находился целый склад оружия и боеприпасов "Исламского государства".

По информации ТАСС, обыск вечером в четверг проходил в одной из квартир четырехэтажного жилого дома. В квартире, передает Интерфакс, жили выходцы из Средней Азии. Они предположительно намеревались совершить теракт.

Двое подозреваемых по делу были задержаны ранее. Обыск проводился в их отсутствие.

На время работы взрывотехников жильцы дома были выведены на улицу, а местность вокруг постройки оцепили. После изъятия взрывчатки, сообщают агентства, оцепление сняли, а граждане вернулись в квартиры.

Днем в четверг ФСБ объявила о задержании четверых террористов ИГ в Москве. Сообщалось, что трое подозреваемых - граждане Таджикистана, четвертый - Молдавии.

Спецслужба заявила, что задержанные планировали совершить в столице "серию резонансных террористический акций" с применением мощных самодельных бомб. Теракты, говорилось в сообщении силовиков, готовились по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Турции и объявлен Таджикистаном в международный розыск.

В ходе обысков по адресам в Москве и Подмосковье, заявили силовики, были изъяты автоматы и патроны к ним, готовые самодельные бомбы и "значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности". На видеозаписи, распространенной ФСБ, были продемонстрированы также пистолеты и гранаты.

Одновременно сообщалось, что в квартире 18-этажного жилого дома в юго-западном столичном районе Черемушки силовики обезвредили бомбу. На время работы силовиков жильцы были эвакуированы.

Связаны ли обнаружение бомбы и задержания, проведенные ФСБ, не уточнялось.

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15.12.2016

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