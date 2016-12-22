О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.257649.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.257649.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Полиция, Регионы, Религия, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость Усмирение семерых

В Москве семь человек задержаны по делу "Таблиги джамаат"
22.12.2016
Задержание подозреваемых по делу "Таблиги джамаат" в Москве, 22.12.2016. Кадр оперативной съемки
Задержание подозреваемых по делу "Таблиги джамаат" в Москве, 22.12.2016. Кадр оперативной съемки
Реклама

В Москве семь человек задержаны по делу запрещенной в России организации "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на УФСБ по столице и Подмосковью, в производстве которого находится дело. РИА "Новости", ссылаясь на некий источник в силовых структурах, передает, что шестеро задержанных - граждане Киргизии, седьмой - россиянин.

Задержания прошли в четверг. Их проводили ФСБ и полиция при силовой поддержке Росгвардии. Как утверждается, выявленная ячейка организации представляла собой "глубоко законспирированную структуру", а в числе задержанных - как ее рядовые члены, так и руководители.

Согласно фабуле дела, задержанные "призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность". При этом, заявляет ФСБ, они "проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу" и обсуждали планы создания на территории России исламского халифата.

Руководили ячейкой иностранные эмиссары, также утверждает спецслужба, а вновь завербованные члены направлялись "на обучение и специальную подготовку" в лагеря в Афганистане и Пакистане.

В ходе обысков у подозреваемых, говорится в сообщении ФСБ, изъяты экстремистская литература, средства связи, "а также электронные носители информации с отчетами о работе".

По каким именно статьям УК возбуждено дело, не уточняется.

В середине октября задержания по другому делу "Таблиги джамаат" прошли в Татарии. Фигурантами стали восемь человек; им в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 или 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). После вступления в силу "закона Яровой" часть 1 статьи 282.2 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет. В отличие от московского дела, татарское находится в производстве не ФСБ, а СКР.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России "Таблиги джамаат" с 2009 года находится под запретом. За пределами России эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го - в Казахстане. Попытки запретить "Таблиги джамаат" много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.

Комментарии 15 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
15.12.2016 ФСБ: В Москве задержаны террористы ИГ →
14.12.2016 Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве частично признали вину →
07.12.2016 В Москве арестованы 12 фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир" →
23.11.2016 Задержанным за подготовку терактов в Москве и Ингушетии предъявлены обвинения →
13.11.2016 ФСБ: Мигранты, задержанные в Петербурге, готовили взрывы в торговых центрах →
12.11.2016 ФСБ заявила о задержании в Москве и Петербурге десятерых террориcтов →
20.10.2016 В Татарии восемь человек задержаны по делу "Таблиги джамаат" →
26.09.2016 20-летний гражданин Таджикистана осужден в Москве по делу "Хизб ут-тахрир" →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Соревнования переносят из России
Логотип Международного союза биатлонистов
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
в блоге Крепость "Россия"
383
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исходя из закона
383
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость НАТО: Мы вынуждены отвечать России
Оана Лунгеску. Фото: nato.int
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость В Краснодаре крестили Дзержинского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org