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В Москве семь человек задержаны по делу запрещенной в России организации "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на УФСБ по столице и Подмосковью, в производстве которого находится дело. РИА "Новости", ссылаясь на некий источник в силовых структурах, передает, что шестеро задержанных - граждане Киргизии, седьмой - россиянин.

Задержания прошли в четверг. Их проводили ФСБ и полиция при силовой поддержке Росгвардии. Как утверждается, выявленная ячейка организации представляла собой "глубоко законспирированную структуру", а в числе задержанных - как ее рядовые члены, так и руководители.

Согласно фабуле дела, задержанные "призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность". При этом, заявляет ФСБ, они "проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу" и обсуждали планы создания на территории России исламского халифата.

Руководили ячейкой иностранные эмиссары, также утверждает спецслужба, а вновь завербованные члены направлялись "на обучение и специальную подготовку" в лагеря в Афганистане и Пакистане.

В ходе обысков у подозреваемых, говорится в сообщении ФСБ, изъяты экстремистская литература, средства связи, "а также электронные носители информации с отчетами о работе".

По каким именно статьям УК возбуждено дело, не уточняется.

В середине октября задержания по другому делу "Таблиги джамаат" прошли в Татарии. Фигурантами стали восемь человек; им в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 или 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). После вступления в силу "закона Яровой" часть 1 статьи 282.2 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет. В отличие от московского дела, татарское находится в производстве не ФСБ, а СКР.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России "Таблиги джамаат" с 2009 года находится под запретом. За пределами России эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го - в Казахстане. Попытки запретить "Таблиги джамаат" много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.