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новость Оперативники ФСБ и ЦПЭ пытались запугать активистку Зиновкину

04.12.2016
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
Анастасия Зиновкина. Фото Елены Ростуновой
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В Москве оперативники ФСБ и ЦПЭ незаконно проникли в квартиру активистки "Национал-большевистской платформы" Анастасии Зиновкиной и весь день удерживали оппозиционерку дома, проводя "беседу". Об этом в субботу сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на саму активистку.

В пятницу утром, рассказала Зиновкина, силовики разбудили ее, представившись сотрудниками ФСБ и пояснив, что у них был ключ от ее квартиры. По информации пользователя Твиттера @last_republ1c, одним из визитеров был известный в среде оппозиционеров оперативник Леша Улыбка.

У активистки отобрали мобильник и паспорт, после чего до 21 часа расспрашивали о ее деятельности. В числе прочего силовики интересовались октябрьской акцией "Дай нам Бог увидеть русский бунт!", в которой участвовала Зиновкина. Также они выясняли, не приняла ли активистка ислам.

Помимо того что Зиновкиной не позволяли выйти из дома, ее и внутри квартиры не выпускали из поля зрения. Когда активистка пошла мыться, один из оперативников отправился в ванную вместе с ней.

Чтобы накормить Зиновкину, силовики сами сходили в магазин за продуктами быстрого приготовления.

Позже в пятницу в квартиру явился оперативник ЦПЭ Алексей Окопный (Копчик). Он начал спорить с коллегами из ФСБ, кто должен вести "беседу" с активисткой. Силовики также обсуждали, "запускать ли в квартиру ОМОН", и в итоге решили не "запускать".

Вечером к Зиновкиной пришел знакомый. У него также отобрали паспорт и мобильник. После этого оппозиционерку и ее гостя вывели из квартиры и собирались посадить в машину, однако затем передумали и вернули обратно.

Уходя, силовики забрали аккумуляторы телефонов, принадлежащих активистке и ее другу.

Визит оперативников Зиновкина связала с приездом в Москву ее товарища по "Национал-большевистской платформе" Андрея Бутухаева. Несколько дней назад Бутухаев прибыл в столицу из Улан-Удэ, остановился в квартире Зиновкиной и пошел работать на стройку. С пятницы связи с ним нет.

В субботу активистка выяснила у бригадира Бутухаева, что накануне двое полицейских расспрашивали его о новом рабочем. Сам активист в пятницу с утра был на стройке, однако днем скрылся.

Как предполагает Зиновкина, в ее квартиру силовики явились именно потому, что рассчитывали застать там Бутухаева.

Зиновкиной 22 года; прозвище - Топор. В протестном движении - с 2012-го. Поначалу участвовала в выступлениях либеральной оппозиции, затем стала активисткой "Другой России". В начале 2014-го, не приняв аннексию Крыма, вместе с рядом однопартийцев покинула ДР и вступила во вновь образованную "Национал-большевистскую платформу".

Активистка участвовала в десятках протестных выступлений, в том числе очень громких. Неоднократно подвергалась административным арестам. Держала голодовки.

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04.12.2016
в блоге Блоги
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Александр Шелковенков 15.06.2015
в блоге Налет в День России

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