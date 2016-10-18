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Также: Акции протеста, Право, Полиция, Спецслужбы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Анастасия Зиновкина

новость В Москве активисты задержаны за вывешивание баннера о русском бунте

18.10.2016
Вывешивание растяжки "Дай нам Бог увидеть русский бунт". Кадр видео с youtube-канала Марии V.
Вывешивание растяжки "Дай нам Бог увидеть русский бунт". Кадр видео с youtube-канала Марии V.
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На Большом Каменном мосту в центре Москвы поздно вечером в понедельник были задержаны трое оппозиционеров, вывешивавших растяжку с надписью "Дай нам Бог увидеть русский бунт!". Об этом сообщает ОВД-Инфо. Большой Каменный мост находится между Кремлем и храмом Христа Спасителя; баннер вывешивали на западной стороне, выходящей к ХХС.

Сообщается имя только одной из трех задержанных - это активистка "Национал-большевистской платформы" Анастасия Зиновкина.

Оппозиционеров привезли в ОП "Якиманка". Там с ними проводили или пытались провести "беседы" оперативники ЦПЭ и ФСБ. Затем, как передает на своей ФБ-странице гражданская активистка Алла Фролова, на задержанных сфабриковали протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста. Затем активистов оставили в отделе до суда.

На западной стороне Большого Каменного моста за последние годы неоднократно вывешивались различные протестные растяжки. В большинстве случаев эти акции проходили без задержаний, хотя случались и исключения.

Что стало причиной провала выступления в понедельник - неосторожность активистов или полицейское усиление в районе моста, - видеозапись акции понять не позволяет.

Зиновкиной 22 года; прозвище - Топор. В протестном движении - с 2012-го. Поначалу участвовала в выступлениях либеральной оппозиции, затем стала активисткой "Другой России". В начале 2014-го, не приняв аннексию Крыма, вместе с рядом однопартийцев покинула ДР и вступила во вновь образованную "Национал-большевистскую платформу".

Активистка участвовала в десятках протестных выступлений, в том числе очень громких. Неоднократно подвергалась административным арестам.

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18.10.2016

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