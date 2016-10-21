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УФСБ по Ульяновской области фабрикует против активиста Левого блока Данилы Алферьева новое дело об экстремизме. Об этом сообщается на ФБ-странице организации. На этот раз Алферьеву вменена статья 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающая до четырех, а при наличии квалифицирующего признака "с использованием СМИ или интернета" - до пяти лет колонии.

О возбуждении дела силовики сообщили Алферьеву в пятницу по телефону. На 24 октября активист вызван в областное УФСБ на допрос.

В прошлую среду, 12-го числа, оперативники спецслужбы требовали от Алферьева "немедленно приехать в управление без адвоката". Как можно заключить из публикации Левого блока, это незаконное требование активист проигнорировал.

Между тем отдел СКР по Ленинскому району Ульяновска завершил следствие по первому делу Алферьева. Процесс по этому делу откроется в Ленинском райсуде города 1 ноября; начало в 14:30 по местному времени (13:30 мск).

Первое дело Алферьева возбуждено по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). 23-летнему активисту грозит до четырех лет колонии. Вину не признает.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Алферьева на митинге 7 ноября 2014 года в Ульяновске. Как отмечала "Медиазона", его речь представляла собой пародию на выступление Андрея Коваленко - лидера московского отделения Евразийского союза молодежи.

На черносотенном митинге в честь "дня защитника отечества", прошедшем в столице 23 февраля 2014 года, на другой день после победы украинской Революции достоинства, Коваленко заявил: "Кругом измена, трусость и обман! Я был на Украине, всего лишь неделю назад. Гулял среди этих людей, среди предателей, смотрел им в лица, и теперь точно могу сказать, что любое заявление с "Эха Москвы", с "Радио Свобода" о поддержке Майдана можно смело расценивать как предательство родины. Именно там сидит пятая колонна, которую сейчас нужно зачистить, и если Путин ее не зачистит, то все закончится так же плачевно, как закончилось в 1917 году с царским режимом!"

Черносотенец сравнил 2014 год с 1812-м, 1917-м и 1993-м, назвав причинами национальных катастроф "предательство элит, предательство бояр, предательство олигархов, предательство номенклатуры". Чтобы спасти страну от "Майдана", Коваленко потребовал "зачистить" "пятую колонну" - "предателей", окруживших Владимира Путина "в информационной среде, в экономике, в политике".

"Мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу и сказать, что мы готовы, мы готовы записываться добровольцами, мы готовы идти к военкоматам, мы готовы собирать оружие и отправляться на фронт! - выкрикивал Коваленко. - Итак, оккупация сегодняшняя закончится, я уверен, у стен Вашингтона! И на руинах Вашингтона напишут наши имена! Слава России! Родина, свобода, Путин!"

В продолжение своей 3-минутной речи черносотенец неоднократно повторил: "Владимир Владимирович, только приказ! Мы ждем не дождемся вашего "фас"!"

Этот лозунг - сокращенная цитата из песни "Москва. Кремль" (2010) петербургской рэп-группы "Трэш-шапито КАЧ". Полностью фрагмент выглядит так: "Владимир Владимирович, дайте только приказ! Мы ждем не дождемся вашего "фас"!". Между тем песня "Москва. Кремль" имеет резкую антипутинскую направленность.

Видеозапись выступления Коваленко получила широкую популярность в интернете, во многом благодаря цитате, которую функционер использовал как лозунг.

Идеологом Евразийского союза молодежи является философ Александр Дугин. В 2014 году ЕСМ принял активное участие в российской агрессии против Украины.

7 ноября 2014-го Алферьев явился на митинг, устроенный ульяновским областным отделением КПРФ по случаю годовщины Октябрьского переворота. После речей партийных функционеров организаторы предложили выступить "любому желающему".

Получив слово, активист заявил: "Поздравляю вас с очередной годовщиной Октябрьской социалистической революции и хочу сказать, что сегодня в стране я вижу лишь трусость, обман и предательство! Наши представители были в Государственной думе, были в городской думе, и везде мы видели эти лица - лица предателей! Именно там сидит пятая колонна, из-за которой разгорелся Майдан на Украине! Именно из-за этих предателей, как "Единая Россия", Медведев, Путин, разгорелись эти события, и именно там сидит пятая колонна, которую нужно, необходимо зачистить!"

Далее Алферьев упомянул события 1812, 1917 и 1991 годов, когда, по его словам, представители "элиты", "партийной номенклатуры", "олигархов", "чиновников" и "бюрократов" проявили себя как предатели. "Сегодня, - продолжил активист, - чтоб не повторилась ситуация на Украине, мы готовы, мы готовы записываться в ряды Компартии, мы готовы записываться в "интербригады", чтоб не повторилась та же самая ситуация, что на Украине, мы готовы не бросить наших товарищей на Донбассе и на Донецке, как это сделал Путин, мы готовы хоть сегодня записываться в райвоенкоматы и брать оружие, и мы готовы зачистить Россию от оккупации!"

"И на обломках Кремля напишут наши имена! - заключил Алферьев. - Россия, свобода, Зюганов! Россия, свобода, Зюганов! Народовластие, социализм, Родина!"

Также в своей речи, продолжавшейся около 2 минут, активист несколько раз проскандировал: "Геннадий Андреевич, только приказ! Мы ждем не дождемся вашего "фас"!" (Геннадий Андреевич - Зюганов, лидер КПРФ.)

Как позже пояснил Алферьев "Медиазоне", он намеренно "сделал выступление в форме политического арт-перфоманса". "Я решил ничего своего не писать, - рассказал активист, - а скопировать известное выступление какое-либо, именно скандальное, но переправить плюс на минус. Заодно провести такой политический эксперимент: если выступление первое - нодовца некоего из Москвы, - то как будет публика, собравшаяся на митинге КПРФ в Ульяновске, реагировать на подобное же выступление, но только изменить фамилию Путина на Зюганова".

"Все нормально среагировали", - добавил Алферьев. Митинг, заметил он, "не был сорван ни представителями правоохранительных органов, ни провокаторами, ни даже случайными прохожими".

По состоянию на полдень 1 сентября 2016 года видеозапись выступления активиста, опубликованную на youtube-канале Ullenta, просмотрели меньше 2 тысяч пользователей. К 21 октября, после того как ссылки на видео появились в целом ряде центральных российских изданий, число просмотров выросло примерно до 3100.

Летом 2015 года Алферьев окончил с красным дипломом Ульяновский педуниверситет и переехал в Москву, где поступил в аспирантуру РГГУ по истории. В столице он продолжил оппозиционную деятельность. В ноябре 2015-го активист участвовал в одиночных пикетах в поддержку дальнобойщиков, задерживался полицией. В нынешнем году он принимал участие в акциях в поддержку политзеков и против принятия "пакета Яровой".

Между тем 30 мая 2016-го против Алферьева открыли дело по факту выступления на митинге. О возбуждении дела родителям активиста объявили оперативники ФСБ, явившиеся по месту его прописки. Сам подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Утром 22 августа группа силовиков вломилась в квартиру на Варшавском шоссе в Москве, которую Алферьев снимает в складчину с другими левыми активистами. В числе визитеров был оперативник столичного УФСБ, известный по прозвищу Леша Улыбка. Силовики провели в квартире обыск, изъяв электронные носители информации. После этого Алферьев был задержан и вывезен в Ульяновск.

23 августа после допроса в отделе СКР по Ленинскому району Ульяновска активиста доставили в районный суд для выбора меры пресечения. Следователь Светлана Сергунина настаивала на аресте Алферьева. Аргументируя свое ходатайство, она заявила, что активист является социально опасным элементом, и в подтверждение этого сослалась, в частности, на то, что годом раньше он был оштрафован за распитие спиртного.

Однако судья отклонил ходатайство Сергуниной. Он указал, что Алферьев не скрывался, а фактически официально жил в Москве, никаких повесток и иных официальных документов ни по месту прописки, ни по месту жительства, ни на руки не получал и не мог знать, что находится в розыске.

В итоге Сергунина взяла с Алферьева подписку о невыезде.

Защищает активиста казанский адвокат Раушания Камалова из "Агоры".

Левый блок образован в начале 2016 года группой активистов Левого фронта, вышедших из этой организации, как они утверждали, из-за ее вождистского характера и отступления от леворадикальных принципов. Если лидер Левого фронта Сергей Удальцов выступал с одобрением российской агрессии против Украины, то координатор Левого блока - ростовский активист Владислав Рязанцев - поддержал Евромайдан и осудил нападение на соседнюю страну.

В комментариях к видеозаписи выступления Алферьева некий пользователь, демонстрирующий позитивное отношение к активисту, сообщает, что тот был на Евромайдане.