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Правительство несмотря на недостатки поддержало законопроект о модерации соцсетей
18.07.2017
Соцсети. Иллюстрация с сайта primrep.ru
Соцсети. Иллюстрация с сайта primrep.ru
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Правительство поддержало концепцию законопроекта о модерации постов в социальных сетях и мессенджерах, сообщают "Ведомости". При этом в проекте правительственного отзыва перечислены несколько серьезных недостатков внесенного в Госдуму документа.

В частности, соцсети и мессенджеры хотят обязать удалять по заявлению пользователя "недостоверную информацию", в то время как такое понятие в законодательстве отсутствует. Срок в один день для удаления информации в правительстве посчитали слишком коротким, а саму процедуру удаления "необоснованной". В документе не упомянута возможность оспорить решение об удалении. В правительстве считают, что окончательное решение должен принимать суд.

В законопроекте также содержится норма о создании филиалов зарубежных соцсетей и мессенджеров в России, но статус таких представительств непонятен. Кроме того, не прописана методика подсчета пользователей социальной сети.

12 июля единоросы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли этот законопроект в Госдуму. Предлагается обязать соцсети, количество пользователей которых на территории России составляет больше двух миллионов человек, создать представительства в России и по заявлениям пользователей в течение суток после их обращения удалять "запрещенную информацию".

К ней авторы инициативы относят "информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию", а также "иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность". Также нужно будет "обеспечить удаление копий такой информации из социальной сети".

Кроме того, предлагается установить штрафы для соцсетей за отказ удалять информацию. Для граждан они составят от трех до пяти миллионов рублей, для юрлиц - от тридцати до пятидесяти.

Комментарии 31 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
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