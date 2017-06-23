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новость Закон о запрете технологий обхода блокировок принят в первом чтении

23.06.2017
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования анонимайзеров и VPN для обхода блокировок сайтов. За проголосовали 363 депутата, против не выступил никто, следует из карточки документа в базе данных нижней палаты.

В пятницу на закрытой встрече с депутатами директор ФСБ Александр Бортников попросил ускорить принятие нескольких законопроектов о регулировании интернета, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах.

8 июня единорос Максим Кудрявцев, эсэр Николай Рыжак и коммунист Александр Ющенко внесли в Госдуму законопроект о запрете технологий обхода блокировок. В документе предлагается обязать владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно проекту, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Кроме того, в случае принятия документа будет упразднен введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменены все связанные с ним ограничения.

Кроме того, предлагается установить штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковиков за неудаление ссылок на запрещенные сайты, а также от 10 до 30 тысяч для граждан - владельцев анонимайзеров, и от 50 до 300 тысяч для юридических лиц, если через анонимайзеры можно открыть запрещенные ресурсы.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал "безумием" предложенные меры."Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить", - отметил Он.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал Мариничев, но, по его мнению, "это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране".

В четверг комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект о запрете использования анонимайзеров и VPN для доступа к заблокированным сайтам.

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23.06.2017
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Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.

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