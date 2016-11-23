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Минтруд готовит для госслужащих форму отчета об их аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах, сообщают "Известия". Впервые такой отчет чиновники должны будут представить до 1 апреля следующего года.

Обязанность чиновников сообщать, в каких социальных сетях и под какими никами они участвуют возникла с вступлением в силу 1 июля статьи 20.2 закона "О государственной гражданской службе". Как отметили в Минтруде, главной целью такого регулирования станет "обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики".

Госслужащие должны будут "представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать", отметили в пресс-службе Минтруда.

Если чиновник забудет рассказать о каком-то аккаунте, это будет считаться представлением "недостоверных и неполных сведений". Как отметили в ведомстве, это влечет за собой освобождение гражданского служащего от должности и его увольнение.

Чиновник, который не пользуется соцсетями, должен будет заявить об этом в письменном виде.

"Государственным органам рекомендуется проводить проверочные мероприятия на системной основе в отношении граждан по мере необходимости, в отношении гражданских служащих - раз в год". - отметили в Минтруде.

В России неоднократно предлагалось ограничить госслужащим право пользования соцсетями и мессенджарами, особенно иностранными. В 2015 году внимание к использованию госслужащими иностранных сервисов привлек секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, с увеличением числа компьютерных атак на информационные системы органов власти "отмечается наличие в системах программных средств иностранных технических разведок".

В октябре 2015 года депутат Вадим Соловьев внес на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками к ст. 17 закона "О государственной гражданской службе в РФ", которыми предлагалось запретить парламентариям и чиновникам пользоваться Google, Yahoo!, WhatsApp, "которые могут использоваться для несанкционированного доступа к сведениям конфиденциального характера или служебной информации". В марте 2016 года Госдума отклонила законопроект.

В мае стало известно, что Минэкономики предлагает законодательно запретить чиновникам и военнослужащим вести рабочую переписку через мобильные приложения иностранных разработчиков. Об этом говорилось в подготовленном ведомством докладе президенту Владимиру Путину с предложениями по приоритету закупок российского программного обеспечения и оборудования. Ограничения могут коснуться электронной почты Gmail от Google и популярных мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype и Telegram. Представитель Минэкономики Елена Лашкина подтвердила, что для служебных целей планируется использование только российских мессенджеров, а данная позиция согласована с Минкомсвязью, Минпромторгом и Институтом развития интернета.