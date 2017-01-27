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Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о защите безопасности критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает ТАСС.

К критической информационной инфраструктуре будут отнесены информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

В пояснительной записке отмечается, что нанесение ущерба КИИ может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и им.

Законопроекты устанавливают обременения, налагаемые владельцев объектов КИИ в области обеспечения безопасности. Также определяются права и обязанности госорганов, регулирующих деятельности в сфере КИИ.

Кроме того, в УК вносится новая статья "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру". Она предусматривает до шести лет лишения свободу за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации КИИ. Хакерские атаки на объекты КИИ будут наказываться заключением на срок до пяти лет, а совершенные организованной группой - до десяти.

В ноябре Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над всей инфраструктурой российского интернета. Документ предполагает поправки в отраслевой закон "О связи". Они призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета. Вводится понятие так называемой критической инфраструктуры интернета. К ней Минкомсвязи относит национальные домены зоны .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

Порядок управления и функционирования критической инфраструктуры российского сегмента интернета будет определять правительство.

Предлагается создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернет. "Эта система будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части сети интернет, информации об интеграции российской части сети интернет с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российской части сети интернет, - говорится в законопроекте.