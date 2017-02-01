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новость Правительство "концептуально решило" вопрос о повышении пенсионного возраста

01.02.2017
Пенсионное удостоверение. Фото: pensia-expert.ru
Пенсионное удостоверение. Фото: pensia-expert.ru
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Вопрос о повышении пенсионного возраста "концептуально решен", пишут "Известия", ссылаясь на близкие к правительству источники. По их словам, сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения с учетом детального анализа социально-экономических последствий.

Обсуждение, утверждают источники, перешло в технологическую плоскость. Объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство, полагает собеседник издания. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, уточнил, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок Алексея Кудрина.

"Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года", - сказал источник.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники издания. Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок, публично выступающий против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал один из участников правительственных совещаний.

В конце 2016 года эти расчеты во время выступления в Финансовом университете при правительстве представил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. По его данным, если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и одновременно увеличат возраст для выплат социальной пенсии, это позволит снизить расходы бюджета на пенсионные выплаты пенсионерам с 2030 года почти на 640 миллиардов рублей.

О неизбежности повышения пенсионного возраста в сентябре 2016 года заявлял глава Росстата Александр Суринов. По его словам, "иначе мы не проживем". При этом Суринов отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника. "Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать", - сказал он.

Чиновник сослался на опыт соседей, в частности Казахстана. "Они это поняли и реализовали раньше нас", - добавил Суринов.

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01.02.2017

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