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Пенсионный возраст в России необходимо повышать, заявил руководитель Росстата Александр Суринов. Как передает Интерфакс, по его словам, "иначе мы не проживем".
При этом Суринов отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника. "Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать", - сказал он.
Чиновник сослался на опыт соседей, в частности Казахстана. "Они это поняли и реализовали раньше нас", - добавил Суринов.
Вместе с тем глава Росстата подчеркнул, что на повышение пенсионного возраста надо переходить "постепенно, разъясняя и объясняя, стимулируя, не обижая и не оскорбляя людей". "Но двигаться к этому надо, все должны понять: кто-то должен работать", - заключил Суринов.
В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось. Он отметил, что против повышения пенсионного возраста в России выступают более 90 процентов россиян.
В марте о необходимости повышения пенсионного возраста заявлял бывший министр финансов Алексей Кудрин. "Надо уже снять этот вопрос с обсуждения, он всегда будет на слуху, но надо уже принять решение, и я думаю, что сразу большая часть споров и вопросов по этому поводу отпадет. Все понимают, что рано или поздно это произойдет", - сказал он.
Ну да, расчехлившаяся старушка оказалась агентом Госдепа, но ведь Медведева никто за язык не тянул. А он, как бы жалуясь на судьбу и страшно сказать на кого, выбалтывал бюджетную тайну и сеял панику. Потому возле Путина и собрали пул журналистов, готовых в любое время дня и ночи задать любой вопрос.
Увлекшись дискуссией, Медведев снова, вольно или невольно, взбунтовался и начал посылать свои яростные сигналы. Дескать, куда вы со своими пенсиями, когда денег нет и вряд ли будут, а меня завтра сделают крайним и уволят, хотя я ни в чем не виноват, а кто виноват - не скажу! Да, и держитесь здесь, сакральные вы мои, не кашляйте, физкультпривет, пишите письма...