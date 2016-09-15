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Пенсионный возраст в России необходимо повышать, заявил руководитель Росстата Александр Суринов. Как передает Интерфакс, по его словам, "иначе мы не проживем".

При этом Суринов отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника. "Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать", - сказал он.

Чиновник сослался на опыт соседей, в частности Казахстана. "Они это поняли и реализовали раньше нас", - добавил Суринов.

Вместе с тем глава Росстата подчеркнул, что на повышение пенсионного возраста надо переходить "постепенно, разъясняя и объясняя, стимулируя, не обижая и не оскорбляя людей". "Но двигаться к этому надо, все должны понять: кто-то должен работать", - заключил Суринов.

В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось. Он отметил, что против повышения пенсионного возраста в России выступают более 90 процентов россиян.

В марте о необходимости повышения пенсионного возраста заявлял бывший министр финансов Алексей Кудрин. "Надо уже снять этот вопрос с обсуждения, он всегда будет на слуху, но надо уже принять решение, и я думаю, что сразу большая часть споров и вопросов по этому поводу отпадет. Все понимают, что рано или поздно это произойдет", - сказал он.