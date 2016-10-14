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Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования остается несформированным, так как в нем не хватает средств на выполнение майского указа Владимира Путина о повышении зарплаты медработников. Как пишут "Ведомости", ссылаясь на слова некоего федерального чиновника, в 2017 году нехватка составит около 71 миллиарда рублей. На трехлетку на индексацию зарплат медработников требуется почти полтриллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМСа: 196,6 миллиарда рублей в 2018 году и 219,5 миллиарда рублей - в 2019.

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2017-2019 годы, но денег на ФОМС не нашло. Бюджет ФОМСа - единственный, который пока не сбалансирован, признал собеседник издания. По словам другого источника, вариантов финансирования несколько, скорее всего, будет трансферт из федерального бюджета.

Минздрав предлагал найти необходимую сумму в бюджете ФОМСа за 2016 года, не перечисляя так называемый обратный трансферт в федеральный бюджет. Это 96,7 миллиарда рублей, выделяемых, в основном, на высокотехнологичную медпомощь.

По указам президента в 2017 году зарплата врачей должна составить 180 процентов среднерегиональной, а среднего и младшего медперсонала - 90 и 80 процентов. К 2018 году она должна составить 200, 100 и 100 процентов соответственно.

Дефицит ФОМСа предлагалось покрыть повышением страховых взносов на зарплаты сверх порогового значения, рассказали федеральные чиновники, но решения пока нет. Как один из вариантов, предположили чиновники, обязать официально не работающих граждан оплачивать медицинские услуги. Всего в России к неработающим относится 85,5 миллиона человек.

В конце сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Минтруд подготовил законопроект, который обяжет официально не работающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.

6 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, тех, кто не указывает места работы и не платит налоги. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан", - сказала Матвиенко.

"Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи", - отметила сенатор.