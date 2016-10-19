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новость Расходы на охрану здоровья матери и ребенка в России сократят втрое

19.10.2016
Роддом. Фото с сайта www.vrn.kp.ru
Роддом. Фото с сайта www.vrn.kp.ru
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Правительство до 2019 года втрое сократит расходы на программу по охране здоровья матери и ребенка. Как пишет РБК, это следует из пояснительной записки к бюджету. Уже в 2017 году бюджет программы будет урезан с запланированных 4,7 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда.

В целом в ближайшие три года на здоровье матери и ребенка планировалось потратить 17,5 миллиарда рублей, но расходы сократят до 6,1 миллиарда. В пояснительной записке отмечается, что Минздрав должен частично восполнить дефицит финансирования на программу за счет средств из других программ: в частности, деньги планируется взять из программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи".

При этом программу по оказанию высокотехнологичной помощи тоже ждет существенное сокращение: в 2016 году ее финансирование составило 154,1 миллиарда рублей, а в 2017 году на эти цели запланировано только 57,6 миллиарда.

Сокращение трат на охрану здоровья матери и ребенка отчасти связано с окончанием строительства нескольких перинатальных центров, полагает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. "Программа уже частично выполнена. Кроме того, теперь ее цели будут финансироваться из других подпрограмм", - заметил он. Но сокращение было неизбежно, отметил Беспалов, поскольку "в бюджете дефицит".

Директор ассоциации "Фармацевтические инновации" Вадим Кукава уверен, что любое сокращение бюджета на здравоохранение негативно отразится на обществе и экономике. Программа, напомнил Кукава, направлена на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а это требует закупки детских антиретровирусных препаратов. Если государство будет экономить на мерах по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, то ему придется обеспечивать заразившихся детей дорогостоящими препаратами пожизненно, а это, считает эксперт, намного дороже, чем меры профилактики.

По данным некоммерческого партнерства "Е.В.А.", которое оказывает помощь женщинам, живущим с социально значимыми заболеваниями, в России насчитывается 140 тысяч детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных. Год от года их становится все больше.

Программа "Охрана здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020 годы" была принята в 2013 году для снижения смертности детей и матерей, улучшения их здоровья и предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

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19.10.2016

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