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новость Материнский капитал в 2017 году проиндексирован не будет

30.09.2016
Сертификат на материнский капитал
Сертификат на материнский капитал
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Материнский капитал в 2017 году проиндексирован не будет. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА "Новости".

"Нет, маткапитал не будет проиндексирован", - Сказал министр. Он подчеркнул, что это решение окончательное.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что правительство утвердило индексацию в 2017 году "практически всех социальных пособий", но в дискуссии по материнскому капиталу "точка не поставлена".

Программа материнского капитала, единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка, действует в России с 2007 года. Использовать материнский капитал можно на строго определенные цели, например, на улучшение жилищных условий, обучение ребенка и пенсионное обеспечение матери.

23 августа премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении заменить вторую индексацию пенсий разовой выплатой в сумме 5 тысяч рублей. Деньги, добавил чиновник, пенсионеры получат в январе 2017 года. Тогда же премьер заверил, что с 1 января правительство вернется к полной индексации пенсий на уровень инфляции.

8 сентября директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов заявил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения России упадут на 4,7-4,9 процента. Как ожидают в экономическом ведомстве, оборот розничной торговли сократится в текущем году на 4,2-4,4 процента. При этом реальные зарплаты покажут прирост на 0,5-0,7 процента, отметил Тремасов. Однако зарплаты - лишь часть дохода россиян. Другие поступления - социальные выплаты, доходы от собственности и т.д. - продолжают сокращаться.

Таким образом, прогноз Минэкономразвия по доходам населения ухудшился. В опубликованном в мае прогнозе ведомство исходило в базовом сценарии из того, что реальные располагаемые доходы по итогам 2016 года снизятся на 2,8 процента. Консервативный вариант предполагал падение доходов на 5 процента, то есть новый прогноз оказался ближе к прежнему пессимистическому.

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30.09.2016

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