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Также: Госдума, Выборы, Партии, Экономика, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Плигин, Владимир Васильев, Дмитрий Медведев, Мария Максакова

новость На золотые парашюты бывшим депутатам Госдумы уйдет 460 миллионов рублей

19.10.2016
Госдума. Фото Граней.Ру
Госдума. Фото Граней.Ру
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Компенсации в связи с досрочным прекращением полномочий для депутатов Госдумы прошлого созыва, не попавших в новый состав нижней палаты, составят около 460 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

В законе о переносе думских выборов с декабря 2016 года на сентябрь для тех депутатов, которые не попадут ни в новый состав нижней палаты, ни в региональные органы власти и местное самоуправление, предусматривались компенсации в виде финансовых и социальных гарантий. Вплоть до 4 декабря 2016-го за ними сохранялись зарплата, депутатский иммунитет, служебное жилье и социальное страхование. На это было выделено 713,7 миллиона рублей - из расчета 1,586 миллиона рублей на каждого из 450 депутатов.

Депутаты от ЛДПР требовали исключить из документа норму о золотых парашютах, однако коллеги из "Единой России" их не поддержали. Как заявлял единорос Владимир Плигин, прекращение любых трудовых отношений предполагает определенные выплаты.

Между тем после принятия закона Госдумой тогдашний лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев заявил, что среди депутатов-единоросов "формируется мнение", согласно которому от золотых парашютов стоит отказаться.

К этому же в феврале нынешнего года призывал председатель партии - премьер-министр Дмитрий Медведев. Говоря о необходимости бюджетной экономии, он заявлял, что депутаты "могли бы отказаться от компенсаций по зарплате".

Бывший зампред фракции единоросов, нынешний член Центризбиркома Николай Булаев пояснял, что такой отказ должен оформляться соответствующим заявлением.

Однако РБК выяснил, что целый ряд бывших депутатов от "Единой России" не стал писать заявлений и компенсации получает. Как пояснил один из единоросов, чье имя издание не приводит, категорического указания отказываться от компенсаций от руководства фракции не поступало.

Другой бывший единорос - Виктор Звагельский, баллотировавшийся от Партии роста, после того как его отстранили от праймериз ЕР, - заметил, что, поскольку отношения к фракции он больше не имеет, вопрос отказа от выплат для него уже не актуален. Еще один депутат прошлого созыва от "Единой России", Игорь Руденский, сообщил РБК, что не слышал о предложениях Васильева и Медведева об отказе от компенсаций.

Между тем Мария Максакова-Игенбергс назвала заявления об отказе от выплат популизмом от начала до конца. Перенос выборов был нарушением Конституции, заметила Максакова, однако, хотя депутатов раньше срока лишили полномочий, лишить их выплат никто не вправе. Кроме того, она заметила, что сумма, которую позволил бы сэкономить отказ от компенсаций, в масштабах страны смехотворная.

В аппарате Госдумы РБК заметили, что заявлений об отказе от выплат в бухгалтерию не поступало.

Как рассчитало издание, действительная затраты на компенсацию депутатам больше предусмотренных законом. Документ исходил из того, что полномочия прежнего созыва Госдумы истекают 18 октября 2016 года. Между тем уже 5-го числа начал работу новый созыв нижней палаты. Таким образом, компенсации каждому бывшему депутату вместо 1,586 миллиона рублей составят около 2 миллионов, из которых 720 тысяч - две месячных зарплаты.

Поскольку в новый состав Госдумы не переизбрались 230 депутатов, включая тех, кто перешел на работу в Совфед и регионы, затраты на компенсации газета оценивает примерно в 460 миллионов рублей.

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19.10.2016

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