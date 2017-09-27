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В Иране завели уголовное дело против основателя Telegram Дурова
27.09.2017
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
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Власти Ирана завели уголовное дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Прокурор утверждает, что мессенджером пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии.

Дуров отрицает эти обвинения иранских властей. "Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины другие", - написал он в твиттере.

"Телеграмом" в Иране пользуется более 40 миллионов человек, и за все годы работы мы не заблокировали ни один политический канал и не выдали властям ни байта личных данных" - уточнил позже Дуров.

"В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного "закона Яровой" ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. - отметил Дуров. - Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, прежде всего, из-за родителей. Но переживем - глобус большой".

Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. В одном из них, датированном 31 августа, ФСБ предложила Дурову направить в Россию представителя для участия в составлении протокола о нарушении.об административном нарушении по части 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Второй документ от 14 сентября - копия составленного протокола.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает "закон Яровой". В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять "закон Яровой".

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27.09.2017
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