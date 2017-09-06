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Агенты Федерального бюро расследований США пытались склонить сотрудников мессенджера Telegram к сотрудничеству. Об этом рассказал создатель сервиса Павел Дуров в интервью американскому изданию The Baffler.

По словам Дурова, после того как он в 2014 году продал свою долю в "ВКонтакте" и уехал из России, сотрудники ФБР регулярно опрашивали его при пересечении границы США. Сначала вопросы касались сайта "ВКонтакте" и его взаимоотношений с российскими властями. У Дурова спрашивали, приходилось ли ему выполнять их требования, предоставлять российским спецслужбам сведения о пользователях. Основатель соцсети тогда рассказывал агентам только то, о чем уже писали СМИ.

Затем сотрудники ФБР стали интересоваться работой Дурова над Telegram. Ему задавали вопросы о принципах работы сервиса и алгоритмах шифрования. На почту Дурова стали поступать письма от ФБР с предложением о помощи в случае, если она вдруг понадобится Telegram. Он на эти сообщения никак не реагировал.

В мае 2016 года в Сан-Франциско в арендованную Дуровым квартиру пришли двое агентов ФБР и начали задавать вопросы о Telegram. "Они показали мне постановление суда и сказали: "Мы очень уважаем вашу позицию по поводу конфиденциальности и криптографии и мы уважаем то, что вы пытаетесь сделать. Но в мире существует терроризм, это серьезная проблема, и мы обязаны защищать общество. Надеемся, вы понимаете и разделяете наши взгляды", - рассказал Дуров. Агенты предложили ему создать неформальный канал, через который можно будет обмениваться информацией о конкретных пользователях мессенджера в случае возникновения террористической угрозы. Дуров ответил, что примет решение после того, как судебный документ изучат его юристы.

По мнению Дурова, ему показали поддельное решение суда, поскольку у его компании нет официального представительства в США, а серверы Telegram лишь частично находятся в этой стране.

"В России ребята из ФСБ, с которыми я общался, не впечатлили меня. Они были средних способностей и не очень квалифицированные. Агенты ФБР не такие. Те, кто допрашивал меня, были компетентными. Они говорили на нескольких языках. Они пришли подготовленными и точно знали, какие вопросы задавать. Они были высокого калибра. И я понял, что у США так много ресурсов обеспечения безопасности, что это попросту страшно", - отметил Дуров.

Кроме того, по словам Дурова, одному из сотрудников Telegram предлагали "порядка десятка тысяч долларов" за создание конфиденциального канала в тайне от руководства мессенджера. Однако сотрудник от предложения отказался и сообщил о разговоре Дурову.

В июне Дуров уже заявлял, что американские власти пытались подкупить разработчиков мессенджера, хотя и не раскрыл тогда подробностей. "Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить со стороны американских ведомств, плюс давление на меня со стороны ФБР, - написал он в твиттере. - Было бы наивно думать, что в США можно запустить независимое/безопасное криптографическое приложение".

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает "закон Яровой". В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять "закон Яровой".

30 июля президент Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров. Согласно документу, вступающему в силу с 1 ноября, пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений "в случаях и порядке, которые определены правительством". Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.