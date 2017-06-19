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Совет Евросоюза одобрил разработку совместных мер в ответ на кибератаки. Эти меры подразумевают в частности введение санкций, говорится в постановлении, принятом в понедельник министрами иностранных дел стран ЕС.

Решено разработать юридическую основу для "совместного дипломатического ответа" Евросоюза на "злонамеренную киберактивность", в том числе осуществляемую на государственном уровне. "Набор инструментов кибердипломатии" будет включать в себя санкционные меры, подчеркивается в документе.

"Реакция ЕС на кибератаки будет включать все меры, предусмотренные в рамках общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, в том числе, при необходимости, и меры ограничительного характера, - говорится в постановлении. - Она будет соответствовать размаху, продолжительности, интенсивности, технической сложности и результатам кибератак".

14 июня стало известно, что спецслужбы Германии готовятся отражать кибератаки российских хакеров перед назначенными в сентябре парламентским выборами в стране. В марте и апреле таким атакам подвергались компьютеры двух крупнейших немецких партий.

Страны Евросоюза неоднократно становились мишенью российских хакеров. В мае за день до второго тура президентских выборов во Франции была взломана почта избирательного штаба нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона. Злоумышленнии опубликовали переписку штаба. По метаданным в выложенных в сеть файлах удалось определить, что к взлому причастна прокремлевская хакерская группировка Fancy Bear. В апреле эту же группировку обвинили в чтении переписки датских военных.