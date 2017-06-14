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Также: Европа, Россия, Спецслужбы, Интернет, Мир, Политика | Персоны: Ангела Меркель, Владимир Путин

новость Германия готовится отразить атаки российских хакеров перед выборами

14.06.2017
Ханс-Георг Маасен. Фото: verfassungsschutz.de
Ханс-Георг Маасен. Фото: verfassungsschutz.de
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Германия намерена уделить повышенное внимание кибербезопасности в преддверии назначенных на сентябрь парламентских выборов из-за опасений вмешательства российских хакеров, сообщает Bloomberg. В марте и апреле были зафиксированы кибератаки на компьютеры двух крупнейших партий страны

Немецкие спецслужбы опасаются, что Москва попытается усилить позиции крайне правой партии "Альтернатива для Германии", а также настроить 2,5 млн русскоговорящих граждан Германии против канцлера Ангелы Меркель. Агентство называет ее "самым сильным критиком российского президента Владимира Путина в Европе".

"Растет число доказательств попыток повлиять на выборы, - заявил руководитель Федеральной службы защиты конституции (германской контрразведки) Ханс-Георг Маасен. - Мы ожидаем очередного скачка количества кибератак перед голосованием".

"Кибербезопасность - это первостепенная задача, и канцлер Ангела Меркель относится к ней очень серьезно", - заявил глава Федерального управления по информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбом.

В этом году примет BSI на работу 180 новых специалистов по кибербезопасности, а также сформирует специальные группы, которые будут ликвидировать последствия хакерских атак. Кроме того, в мае представители BSI провели переговоры с коллегами из Франции, которые занимались защитой от кибератак на предвыборные структуры нынешнего президента Эмманюэля Макрона.

Возглавляемый Меркель Христианско-демократический союз также предложил принять закон, который позволит германским специалистам по кибербезопасности принимать аналогичные ответные меры в случае хакерских атак.

В конце января Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по защите конституции в представленном правительству ФРГ совместном докладе обвинили российские власти в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Как утверждают авторы доклада, Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. Также спецслужбы расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему Бундестага весной 2015 года.

Атака на сервера Бундестага была совершена в мае 2015-го. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. О том, что сервера взломала тесно связанная с российскими спецслужбами хакерскя группа ART28 (другие названия Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), стало известно в январе прошлого года.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции подтвердило причастность России к осенней атаке на сервера штаб-квартиры ОБСЕ в Вене. "Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT28, имеющим отношение к нападению на германский Бундестаг", - заявил тогда Маасен.

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14.06.2017
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