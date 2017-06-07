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новость Раскол-центр

В США российских хакеров заподозрили во взломе информационного агентства Катара
07.06.2017
Здание QNA в Дохе. Фото: nna-leb.gov.lb
Здание QNA в Дохе. Фото: nna-leb.gov.lb
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Спецслужбы США нашли доказательства причастности российских хакеров к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA), что стало одной из причин кризиса в отношениях арабских государств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомых с ходом расследования американских чиновников.

ФБР отправила группу специалистов в Доху, чтобы помочь правительству Катара расследовать инцидент со взломом QNA. Пресс-секретарь посольства Катара в Вашингтоне подтвердил телеканалу, что расследование продолжается и его результаты будут вскоре опубликованы. ФБР и ЦРУ отказались от комментариев.

"Официальные лица США считают, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вызвать раскол между США и их союзниками. В последние месяцы подозрения в российских кибератаках, в том числе в использовании фальшивых новостей, появилась на фоне выборов во Франции, Германии и других странах", - отмечает CNN.

23 мая на сайте агентства было опубликованы цитаты из речи, которую эмир Катарс Тамим бин Хамад ат-Тани якобы произнес на саммите арабских стран с участием президента США Дональда Трампа. Эмир якобы называл Иран и Израиль своими союзниками и и спрашивал Трампа, покинет ли он свой пост. Сообщение противоречило итогам саммита и вызвало жесткую реакцию среди ряда стран Персидского залива. Позже директор QNA заявил, что сайт был взломан, а сам текст не соответствует действительности.

Между тем во вторник Мавритания заявила о том, что разрывает дипломатические отношения с Катаром. Она стала девятой страной, присоединившейся к блокаде Дохи. кроме того, Иордания заявила о том, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре и отзывает лицензию у местного филиала катарского телеканала Al Jazeera.

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Мальдивы, международно признанное правительство Ливии и Маврикий заявили о разрыве дипотношений с Катаром. Эти страны обвинили катарские власти в поддержке "Братьев-мусульман", "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также пропаганде их идей через телеканал Al Jazeera.

Все восемь стран разорвали транспортное сообщение с Катаром. Катарские граждане, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их в течение двух недель.

Во вторник стало известно, что власти Катара заплатили террористам выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение залоников. Как утверждается, 26 катарцев, включая членов королевской семьи, были захвачены, когда отправились на соколиную охоту на юг Ирака. Еще около 50 катарских военнослужащих, по данным издания, захватили в плен в Сирии.

Как сообщили источники издания, около 700 миллионов долларов было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным сотрудникам иранских спецслужб и командирам шиитских военнизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Остальные деньги получили связанные с "Аль-Каидой" сирийские боевики.

Утверждается, что именно это стало причиной разрыва дипломатических отношений с Катаром арабскими странами. "Выплата выкупа стала последней соломинкой, сломавшей спину верблюда", - сказал один из источников.

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07.06.2017
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Владимир Абаринов

Разведка и неведение

Владимир Абаринов, 09.01.2017

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

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