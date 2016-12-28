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В Берлине полиция задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Имя задержанного не сообщается. В его доме в берлинском районе Темпельхоф прошел обыск. В прокуратуре считают, что арестованный поддерживал связь с 24-летним террористом Анисом Амри, также выходцем из Туниса. В его смартфоне нашли номер телефона задержанного. Следствие предполагает, что мужчина может быть замешан в преступлении.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика.

Полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении теракта 23-летнего беженца из Пакистана. Полицейские поймали его неподалеку от ярмарки. На допросе мужчина отрицал любую причастность к случившемуся, оружия при нем также не нашли.

21 декабря подозрения с пакистанца были сняты. Полиция объявила, что по подозрению в теракте разыскивается Амри.

Амри удалось покинуть Германию. Через Францию он приехал на поезде в в Турин, а затем в Милан. В ночь на 23 декабря около 3 часов утра по местному времени (5:00 мск) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что Амри кричал "Аллах акбар" и ранил одного из полицейских в плечо. В перестрелке с полицией он был убит.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити сообщил, что отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Итальянские власти были осведомлены об Амри. В 2011 году он получил в Италии тюремный срок за вандализм и кражу. В тюрьме он вел себя агрессивно. После выхода из заключения 24-летний выходец из Туниса запросил разрешение покинуть страну. Амри переехал в Германию и подал документы на получение там убежища в апреле этого года.