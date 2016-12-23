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В Милане в перестрелке с полицейскими убит подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине выходец из Туниса Анис Амри. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, сообщает Би-Би-Си.

В ночь на пятницу около 3 часов утра по местному времени (5:00 мск) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что он кричал "Аллах акбар" и ранил одного из полицейских в плечо.

По данным источников в полиции, отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Как сообщают итальянские СМИ, Амри прибыл в Италию из Франции. Он приехал в Турин на поезде, а потом сел на другой поезд до Милана.

Итальянские власти были осведомлены об Амри. В 2011 году он получил в Италии тюремный срок за вандализм и кражу. Втюрьме он вел себя агрессивно. После выхода из заключения 24-летний выходец из Туниса запросил разрешение покинуть страну. Амри переехал в Германию и подал документы на получение там убежища в апреле этого года.

Представитель МВД Германии Тобиас Плате заявил, что в Берлине с облегчением восприняли новость об убийстве подозреваемого.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика.

Полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении теракта 23-летнего беженца из Пакистана. Полицейские поймали его неподалеку от ярмарки. На допросе мужчина отрицал любую причастность к случившемуся, оружия при нем также не нашли.

В среду подозрения с пакистанца были сняты. Полиция объявила, что по подозрению в теракте разыскивается Амри.