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Московская полиция блокирует грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.

"Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе – с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки", - сказал Коваленко.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один убитый был найден в кабине.

Позже полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении теракта 23-летнего беженца из Пакистана. Полицейские поймали его неподалеку от ярмарки. На допросе мужчина отрицал любую причастность к случившемуся, оружия при нем также не нашли.

В берлинской полиции заявили, что грузовик был направлен в толпу намеренно. Версию теракта косвенно подтвердил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественской ярмарки. Глава германского правительства выразила сочувствие жертвам атаки и поблагодарила полицию, врачей, спасателей и пожарных. Она заверила, что случившееся будет расследовано, а виновные будут привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона.