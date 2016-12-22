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Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине около полугода находился под наблюдением полиции. Как передает Би-Би-Си, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри подозревался в планировании ограбления, а вырученные грабежом средства он якобы планировал пустить на покупку оружия.

Наблюдение велось за Амри в Берлине с марта по сентябрь. За это время он был замечен в продаже наркотиков в берлинском парке и потасовке в баре, а затем перестал появляться в привычных местах. В итоге наблюдение сняли за недостатком улик.

Ранее германская полиция признала, что перед совершением нападения Амри находился в списке потенциально опасных лиц, которые должны подвергаться регулярным проверкам.

Кроме того, ходатайство Амри о получении убежища, поданное после приезда в Германию, было отклонено еще в июне. Но он не был выслан из-за того, что в Тунисе не предоставили необходимые документы.

Как дополняет "Немецкая волна", Амри также попадал в сферу внимания американских спецслужб. В частности, он искал в интернете информацию о том, как собрать взрывное устройство, и мог иметь прямые контакты с группировкой "Исламское государство".

По словам представителя американских властей, Амри как минимум один раз использовал мессенджер Telegram для того, чтобы выйти на связь с ИГ.

Кроме того, имя тунисца было внесено в "черный список" лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией США.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один убитый был найден в кабине.