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Канцлер Германии Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Как передает "Немецкая волна", она заявила, что 12 человек стали жертвами террористического акта и констатировала, что он был совершен человеком, попросившим в Германии убежища.

Глава германского правительства выразила сочувствие жертвам атаки и поблагодарила полицию, врачей, спасателей и пожарных. Она заверила, что случившееся будет расследовано, а виновные будут привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона.

"Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила канцлер ФРГ.

По словам Меркель, преступление не должно отбрасывать тень на беженцев, которые ищут в стране защиты, а также на тех, кто помогает им интегрироваться.

Между тем, по информации местных СМИ, подозреваемый в наезде - 23-летний гражданин Пакистана Навид Б. Он родился в городе Турбате, а в Германию въехал в феврале через австро-немецкую границу в Нижней Баварии.

Помощь в расследовании теракта Меркель предложил президент США. Кроме того, "американский президент принес канцлеру соболезнования в связи со вчерашним предполагаемым терактом на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац в Берлине", добавили в ведомстве.

О том, что грузовик, проехавший сквозь рождественский рынок в центре Берлина, был направлен в толпу намеренно, ранее заявили в берлинской полиции. Версию теракта косвенно подтвердил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Фура, протаранившая ярмарку, принадлежала фирме польского предпринимателя Ариэля Зуравски. По заявлению владельца фирмы, грузовик вез стальные конструкции из Италии в Берлин. За рулем машины должен был находиться двоюродный брат Зуравски, однако с 16 часов понедельника связь с ним была потеряна. Человек, найденный мертвым на пассажирском сиденье, по данным полиции, был гражданином Польши.

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина около 20:20 часов понедельника. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров.

В кабине грузовика находилось два человека. Водитель выскочил из машины и попытался скрыться, но был задержан полицией примерно в двух километрах от места происшествия.

В результате наезда грузовика погибли 12 человек. Причина смерти двенадцатого, находившегося в кабине машины, полицией не разглашается. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.