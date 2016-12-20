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новость Непричастный случай

Die Welt: Задержанный берлинской полицией может быть непричастен к теракту
20.12.2016
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
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Задержанный в Берлине выходец из Пакистана может оказаться непричастным к теракту на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники в МВД Германии

"Мы взяли не того, - сказал сотрудник берлинской полиции. - И возникает новая проблема. Настоящий преступник с оружием на свободе и может совершить что-то еще".

По словам начальника полиции Берлина Клауса Кандта, в ведомстве не уверены, что задержанный находился за рулем грузовика, который врезался в людей.

"Задержанный подозреваемый отрицает участие в преступлении. Поэтому мы особенно начеку. Пожалуйста, будьте также бдительны, - заявили в официальном твиттере берлинской полиции. - В случае обнаружения чего-либо подозрительного, не пытайтесь действовать самостоятельно - это наша работа".

Около 20:20 часов понедельника тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один убитый был найден в кабине.

Фура, протаранившая ярмарку, принадлежала фирме польского предпринимателя Ариэля Зуравски. По заявлению владельца фирмы, грузовик вез стальные конструкции из Италии в Берлин. За рулем машины должен был находиться двоюродный брат Зуравски, однако с 16 часов понедельника связь с ним была потеряна. Человек, найденный мертвым на пассажирском сиденье, по данным полиции, был гражданином Польши.

Позже полиция сообщила о задержании по подозрению в совершении теракта 23-летнего беженца из Пакистана. Полицейские поймали его неподалеку от ярмарки. На допросе мужчина отрицал любую причастность к случившемуся, оружия при нем также не нашли.

В берлинской полиции заявили, что грузовик был направлен в толпу намеренно. Версию теракта косвенно подтвердил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на посетителей рождественской ярмарки. Глава германского правительства выразила сочувствие жертвам атаки и поблагодарила полицию, врачей, спасателей и пожарных. Она заверила, что случившееся будет расследовано, а виновные будут привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона.

"Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила канцлер. По словам Меркель, преступление не должно отбрасывать тень на беженцев, которые ищут в стране защиты, а также на тех, кто помогает им интегрироваться.

Помощь в расследовании теракта Меркель предложил президент США Барак Обама. Кроме того, он принес канцлеру соболезнования.

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20.12.2016

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