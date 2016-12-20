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новость Полиция: Грузовик в Берлине намеренно направили в толпу

20.12.2016
На месте теракта в Берлине. Фото: morgenpost.de
На месте теракта в Берлине. Фото: morgenpost.de
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Грузовик, проехавший сквозь рождественский рынок в центре Берлина, был направлен в толпу намеренно. Об этом в сообщении берлинской полиции, опубликованной в официальном твиттере.

"Наши следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац намеренно", - говорится в сообщении.

Версию теракта косвенно подтвердил глава МВД Германии Томас де Мезьер. "Многое указывает на то, что произошедшее - это теракт", - приводит слова министра "Немецкая волна".

Уже известно, что фура, протаранившая ярмарку, принадлежала польской фирме Ариэля Зуравски. По заявлению владельца фирмы, грузовик вез стальные конструкции из Италии в Берлин. За рулем машины должен был находиться двоюродный брат Зуравски, однако с 16 часов понедельника связь с ним была потеряна. Человек, найденный мертвым на пассажирском сиденье, по данным полиции, был гражданином Польши.

К утру появились и первые данные о задержанном водителе. Как выяснилось, за рулем был не польский шофер, а пакистанец или афганец, въехавший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. Идентификация задержанного затрудняется тем, что у него было несколько фальшивых имен. Результаты допроса задержанного полиция не разглашает.

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина около 20:20 часов понедельника. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров.

В кабине грузовика находилось два человека. Водитель выскочил из машины и попытался скрыться, но был задержан полицией примерно в двух километрах от места происшествия.

В результате наезда грузовика погибли 12 человек. Причина смерти двенадцатого, находившегося в кабине машины, полицией не разглашается. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

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20.12.2016

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