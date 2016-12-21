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новость По делу о теракте в Берлине разыскивается гражданин Туниса

21.12.2016
На месте теракта в Берлине. Фото: morgenpost.de
На месте теракта в Берлине. Фото: morgenpost.de
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Полиция объявила в розыск гражданина Туниса, личные документы которого были найдены в кабине грузовика в Берлине. Как передает "Немецкая волна", подозреваемый использовал разные имена. Согласно одному документу, его зовут Ахмед А., в другом значится имя Анис А.

Как сообщает Spiegel, документ был найден под водительским сиденьем. Речь, скорее всего, идет о временном удостоверении претендента на статус беженца, выданном на имя 23-летнего уроженца города Татавин.

По данным следствия, человек, направивший фуру на толпу людей на площади Брайтшайдплац, ранен. В кабине автомобиля найдены следы его ДНК.

Правоохранительные органы также не исключают связь разыскиваемого с салафитскими организациями. Официально полиция данную информацию пока не комментирует.

По информации агентства DPA, полиция ведет розыск предполагаемого преступника, в том числе на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

В свою очередь телеканал N-24 сообщает, что предполагаемого преступника ищут в местечке Клеве на границе с Нидерландами, где он мог быть зарегистрирован в одном из центров распределения беженцев.

Вечером 19 декабря тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один убитый был найден в кабине.

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21.12.2016

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