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Девять человек погибли в центре Берлина в результате наезда грузовика на толпу на рождественской ярмарке недалеко от церкви Гедехтнискирхе. Об этом сообщает Deutsche Welle. Еще не меньше 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Также разрушены несколько торговых палаток.

Грузовик проехал по ярмарке 50-80 метров. На машине были польские регистрационные номера. Хозяин польской фирмы, которой, как выяснилось, принадлежит трейлер, заявил, что грузовик был украден.

В кабине находились два человека. Один из них, находившийся на пассажирском месте, найден мертвым. Второй скрылся. Вскоре, однако, предполагаемого водителя грузовика задержали недалеко от ярмарки.

Место инцидента оцепила полиция. Туда же прибыли пожарные и десятки машин скорой.

Правоохранители считают происшедшее терактом.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила инцидент с МВД страны и правящим бургомистром столицы Михаэлем Мюллером. Сам Мюллер заявил, что ситуация под контролем. Глава МВД Томас де Мезьер предложил властям Берлина помощь со стороны федеральной полиции.

ATTENTAT BERLIN URGENT

Une vidéo où l'on peut voir le camion (2) pic.twitter.com/a9lzLcp2aR — Jean-Paul Ney (@jpney) 19 декабря 2016 г.

Схожий теракт произошел 14 июля в французской Ницце. 31-летний Мухамед Булель (правильнее Бухлель) - уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, - во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили.

Жертвами теракта стали 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы. Во Франции был объявлен трехдневный траур.

По делу о причастности к теракту задержали семерых человек.