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В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта. Как передает "Немецкая волна", спецоперация прошла в Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Двух братьев, выходцев из Косово, подозревают в подготовке нападения на торговый центр CentrO в Оберхаузене.

"В настоящий момент усиленными темпами ведется расследование относительно того, насколько далеко они продвинулись в подготовке (к возможным терактам. - Ред.) и могли ли к этому быть причастны другие лица", - заявили в полиции.

Накануне вечером к оберхаузенскому торговому центру CentrO и прилегающему к нему рождественскому рынку были переброшены дополнительные наряды полиции из соседнего Эссена. Как отмечалось, это было сделано после получения оперативной информации о готовящихся терактах. Полицейские в форме и гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и близлежащие улицы.

Германская полиция находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря, когда тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части Берлина. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один убитый был найден в кабине. По подозрению в совершении преступления разыскивается 24-летний выходец из Туниса Анис Амри.

16 декабря стало известно о попытке теракта в Людвигсхафене - там 12-летний подросток пытался взорвать самодельную бомбу. Как сообщили представители прокуратуры, совершить теракт подростка предположительно подговорил "неизвестный участник" группировки "Исламское государство". Мальчик родился в Германии в семье выходцев из Ирака.

Подросток пробовал привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, 26 ноября на рождественской ярмарке Людвигсхафена, однако детонатор не сработал. 5 декабря он совершил еще одну попытку взрыва, на этот раз рядом с торговым центром Rathauscenter. После того как устройство вновь не сработало, он бросил рюкзак с бомбой в кустах у здания городской ратуши.