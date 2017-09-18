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новость Пенсии в России в 2018 году проиндексируют на 3,7 процента

18.09.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 года на 3,7 процента. Об этом заявил инистр труда и социального развития Максим Топилин, сообщает Интерфакс.

Как подчеркнул министр, несмотря на то, что прогноз на 2017 год по инфляции понижен до 3,2 процента, правительством "принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 процента с 1 января следующего года, а не с 1 февраля, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году".

"Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией - это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года", - сказал Топилин. Индексация социальных пенсий планируется с 1 апреля на 4,1 процента.

При этом пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции", - сказал министр.

В январе Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал министр.

По мнению министра, чтобы доходы российских пенсионеров росли, в стране нужно развивать систему пенсий. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал Топилин.

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18.09.2017
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