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В ближайшие 20 лет реальные размеры пенсий в России не достигнут уровня 2013 года. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития, сообщают "Ведомости".

До 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться, прогнозируют в министерстве. Их рост возобновится лишь в 2024 году, и к 2035 году пенсии увеличатся на 2,5 процента. При этом они окажутся на 4 процента ниже уровня 2013 года.

Как отмечает издание, в 2035 году в пересчете на сегодняшние цены средняя страховая пенсия составит чуть более 13 тысяч рублей, а пенсия неработающего пенсионера - около 15,5. Индексация пенсий работающим пенсионерам в прогнозе до 2035 года не предусмотрена.

В прогноз Минэкономразвития заложено повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера, ожидает ведомство, приведет к сокращению числа пенсионеров к 2035 году на 23 процента, или на 7 миллионов человек, по сравнению с 2017 годом. При этом повышение пенсионного возраста будет сопровождается резким падением уровня пенсий. Их отношение к зарплате упадет с текущих 35 до 22 процентов.

В соответствии с прогнозом темпы роста российской экономики к 2026 году достигнут 3,5 процента, но затем вновь снизятся. В результате реальные доходы населения, снизившиеся за последние три года на 10 процентов, вернутся к уровню 2013 года лишь в 2022 году.

В январе глава Минтруда Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал министр.

По мнению министра, чтобы доходы российских пенсионеров росли, в стране нужно развивать систему пенсий. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал Топилин.

В сентябре 2016 года глава Росстата Александр Суринов заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста. По его словам, "иначе мы не проживем". При этом Суринов отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника. "Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать", - сказал он.

1 февраля "Известия", ссылаясь на близкие к правительству источники, сообщили, что вопрос о повышении пенсионного возраста "концептуально решен". Теперь в правительстве ведутся дискуссии о конкретных параметрах повышения с учетом детального анализа социально-экономических последствий, а также о том, когда объявлять об этом решении.