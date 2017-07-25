О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.262819.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.262819.html
Также: Экономика, Россия, Политика

новость Работающим пенсионерам увеличат пенсию на 222 рубля

25.07.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
Реклама

С августа 2017 года работающим пенсионерам повысят пенсию, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России. При этом максимальная прибавка составит 222 рубля.

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили в ведомстве.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, отметили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

В феврале и апреле неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии в общей сложности на 5,8 процента. Тем, кто продолжал работу, пенсию не индексировали.

В сентябре прошлого года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что индексация выплат работающим пенсионерам в 2017–2019 годах проводиться не будет. Такая норма содержится в законе и применяется с 2016 года, отметил министр. "С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона", - сказал Топилин.

Вместе с тем министр пояснил, что закон также предусматривает компенсационную индексацию после того, как пенсионер прекратит работать. "Не получат (индексацию) в феврале, но они получат тогда, когда выйдут на пенсию, то есть он получит ее не за последний год, а за весь период, когда он работал с 2016 года", - отметил Топилин.

Оставить комментарий Обсудить
25.07.2017
новость Новости по теме
31.05.2017 МЭР: В ближайшие 20 лет пенсии не достигнут уровня 2013 года →
11.05.2017 Повседневные расходы россиян сократились до минимума за последние пять лет →
01.02.2017 Правительство "концептуально решило" вопрос о повышении пенсионного возраста →
25.01.2017 Росстат: Падение реальных доходов россиян в 2016 году ускорилось почти вдвое →
21.01.2017 Минтруд: Реальный размер пенсий в России продолжит снижаться →
09.12.2016 Госдума одобрила заморозку на три года накопительной части пенсии →
21.10.2016 Остаток замороженных пенсионных накоплений уйдет на оборонку →
23.09.2016 Минфин предложил отказаться от выплат пенсионерам с высоким доходом →
15.09.2016 Глава Росстата: Повышение пенсионного возраста неизбежно →
14.09.2016 В ближайшие три года работающим пенсионерам не будут индексировать выплаты →
30.07.2016 Минфин: Без реформ денег на зарплаты бюджетникам не хватит →
22.05.2016 Повышение пенсионного возраста обсудят на экономическом совете при президенте →
11.05.2016 Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста для чиновников →
30.04.2016 Кудрин стал зампредом экономического совета при президенте →
28.04.2016 Минфин подготовил план пенсионной реформы →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Выбор читателей
статья Психиатра в студию!
новость СФ: Нужны санкции против Польши
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
в блоге Адская жизнь повелителя
383
новость Трамп не исключает вето
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Марш за свободный интернет: ФОТО
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Белов (Поткин) в ШИЗО
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
статья Памяти Артема Тарасова
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Шахтеры обиделись на Федорова
Валерий Федоров. Фото: wciom.ru
новость СМИ: Тиллерсон собрался в отставку
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
в блоге "Фауст" и порок
383
статья Бегом из России
Виталий Портников
в блоге Неумолимый Греф
383
в блоге Придут и за вами, господа
21660
новость Хоккеистов наказали за допинг
Данис Зарипов. Фото: ak-bars.ru
новость Компенсация для Эскерханова
Тамерлан Эскерханов в Басманном суде. Кадр видеоролика
новость Зять Трампа: Я не в сговоре с Россией
Джаред Кушнер. Фото: Макс Голдберг/Википедия
новость Пожизненное для колорада
Михаил Константинов (Медведь). Фото: mvd.ru
новость Чечня: задержания за мессенджеры
Шали. Фото Джалвади Малаева
новость РБК: скандал из-за цензуры
Илья Рождественский. Кадо видео с сайта echo.msk.ru
новость Пытки в секретной тюрьме ФСБ
"Задержание" Акрама Азимова. Фото ФСБ