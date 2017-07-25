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С августа 2017 года работающим пенсионерам повысят пенсию, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России. При этом максимальная прибавка составит 222 рубля.

"В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - сообщили в ведомстве.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, отметили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

В феврале и апреле неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии в общей сложности на 5,8 процента. Тем, кто продолжал работу, пенсию не индексировали.

В сентябре прошлого года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что индексация выплат работающим пенсионерам в 2017–2019 годах проводиться не будет. Такая норма содержится в законе и применяется с 2016 года, отметил министр. "С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона", - сказал Топилин.

Вместе с тем министр пояснил, что закон также предусматривает компенсационную индексацию после того, как пенсионер прекратит работать. "Не получат (индексацию) в феврале, но они получат тогда, когда выйдут на пенсию, то есть он получит ее не за последний год, а за весь период, когда он работал с 2016 года", - отметил Топилин.