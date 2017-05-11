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новость Бедность на порог

Повседневные расходы россиян сократились до минимума за последние пять лет
11.05.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Очищенные от инфляции расходы россиян в апреле 2017 года оказались самыми низкими за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5 процента относительно марта, а по сравнению с апрелем прошлого года - на 4,9. При этом с учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8 процента, а в годовом выражении - на 9.

"Можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии, - отмечают в "Ромире". - Качественный состав потребительской корзины в апреле тоже изменился. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57 процентов после 52 в марте и 50 в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах".

Экономить стали представители всех доходных групп, хотя и с разной интенсивностью. Сокращение расходов оказалось обратно пропорционально размеру доходов. Люди с низкими доходами по сравнению с апрелем прошлого года сократили потребление на 11,7 процента, со средними - на 4,5, а с высокими - всего на 2,5 процента.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России зафиксировано уникальное социальное явление бедности работающего населения. По словам Голодец, 4,9 миллиона работающих получают зарплату на уровне МРОТ - 7,5 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года был определен в 10678 рублей.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные, - сказала Голодец. - У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты - 7,5 тысячи рублей Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда".

Согласно данным Росстата в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9 процента населения страны. Однако в середине декабря Голодец предупредила, что бедных в России гораздо больше. "У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15 процентов, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже", - сказала вице-премьер.

В октябре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
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В бедноте и не в обиде

Виталий Портников, 01.04.2016

Я далек от мысли, что после окончательного исчезновения россиян со сбережениями - или с концентрацией их в районе Рублевки - рейтинг Путина упадет. Нет, не упадет, напротив: Путин станет единственным кормильцем большинства своих соотечественников - тем, кто дает надежду на завтрашний день.

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