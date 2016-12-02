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Также: Тюрьма, Пытки

новость Иркутский омбудсмен обратился в СКР в связи с избиениями заключенных в СИЗО Ангарска

02.12.2016
СОЗО-6 в Ангарске. Фото: gufsin38.blogspot.com
СОЗО-6 в Ангарске. Фото: gufsin38.blogspot.com
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Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин направил главе областного управления СКР Андрея Бунева сообщение о преступлении в связи с избиением троих заключенных в следственном изоляторе №6 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В пятницу сотрудники аппарата иркутского омбудсмена в ходе проверки информации о нарушении прав осужденных приняли заявление трех граждан о незаконно примененном к ним физическом насилии в СИЗО-6, расположенном в Ангарске.

"Осужденные утверждают, что 30 ноября текущего года были избиты сотрудниками следственного изолятора и лицами из числа граждан, содержащихся там под стражей. Их доводы подтверждаются следами причиненных им телесных повреждений", - гоаворится в сообщении.

В апреле 2015 года Совет правозащитников Иркутской области сообщал о многочисленных фактах пыток в СИЗО-6.

"В соответствие с многочисленными обращениями содержащихся ранее в учреждении лиц, подтвержденными результатами медицинских освидетельствований, в период с сентября 2014 по апрель 2015 года содержавшиеся в ФКУ СИЗО-6 Ангарска невиновные граждане подверглись пыткам и истязаниям с целью склонениям их к признанию в преступлениях, которые они не совершали. Установлено, что некоторые лица по надуманным основаниям специально направлялись в данное СИЗО для унижений, побоев как самими сотрудниками учреждения, так и работающими на администрацию сокамерниками", - говорилось в сообщении.

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02.12.2016

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