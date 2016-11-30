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Заключенного ИК-12 Пермского края Виталия Бунтова, ранее избитого сотрудниками колонии, будут судить за ложный донос. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Дмитрий Сотников.

Рассмотрение уголовного дела начнется 8 декабря в городе Гремяченске Пермского края. Бунтова обвиняют по части 3 статьи 306 УК (ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

22 февраля 2015 года Бунтов был избит сотрудниками колонии, требовавшими отозвать жалобы из ЕСПЧ и остановить исполнительное производство по выигранному делу. Начальник колонии Герман Назаров, а также сотрудники колонии Шамин и Муленко в течение часа избивали Бунтова по спине, груди и животу резиновой дубинкой. После пыток Назаров, по словам Бунтова, позвонил в медсанчасть и приказал его не принимать или составить акт о том, что заключенный сам себе нанес повреждения. Ему не было оказано медицинской помощи.

После этого в отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело, но после вмешательства в ситуацию начальника отделения УФСБ по Пермскому краю майора А.Г. Казачука ситуация резко изменилась.

"Блатные пресанули основного свидетеля по делу Зубова, которого склонили изменить показания и сообщить, что именно он нанес Бунтову побои по просьбе последнего. Следствие описывает это как "причинение себе побоев посредством Зубова", - пишет Сотников.

Дело в отношении сотрудников ИК было прекращено с правом на реабилитацию, а в отношении Бунтова возбудили уголовное дело о ложном доносе.

В 2012 году ЕСПЧ вынес решение в пользу Бунтова. В жалобе в ЕСПЧ Бунтов рассказал, что в ИК-1, расположенной в Плавске Тульской области действовала группа добровольных помощников администрации из числа заключенных. Бунтову предложили присоединиться к этой группе, рассказав о необходимости пытать других заключенных, вымогая деньги и "выбивая" показания.

В январе 2010 года он был избит другими заключенными, а затем сотрудниками колонии и помещен в ШИЗО, где также подвергался избиениям и пыткам. В частности ему вырвали девять ногтей, предварительно загоняя под них иглы. На плановом свидании он смог передать матери свои ногти. Также, согласно жалобе, его оставили ночевать голым, связанным в сидячей позиции и с открытым окном.

Следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по заявлению Бунтова. После пыток в ИК-1 Бунтова перевели в ИК-4, где сотрудники администрации вынуждали зека отказаться от жалобы в ЕСПЧ, разбив большой палец левой ноги 30-килограммовой гантелью. По этому факту Бунтов подал новую жалобу.

Бунтов был осужден в 2002 году Хабаровским краевым судом по ст.105 ч.2 п "з" (убийство, связанное с разбоем); ст.162 ч.3 пп "б, в" (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого телесного вреда); ст. 325 ч.2 (похищение паспорта); 317 (покушение на представителя власти); 222 ч.1 (незаконное приобретение оружия) УК и приговорён к пожизненному лишению свободы. Позднее Верховный суд в кассационном порядке заменил срок заключения на 25 лет строгого режима. Семья считает, что дело сфабриковано.