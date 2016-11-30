О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/prison/m.257081.html | http://mirror715.graniru.info/tags/prison/m.257081.html
Также: Тюрьма, Пытки | Персоны: Виталий Бунтов

новость Избитого сотрудниками колонии заключенного будут судить за ложный донос

30.11.2016
Следы от побоев на теле Виталия Бунтова. Фото из Фейсбука Дмитрия Сотникова
Следы от побоев на теле Виталия Бунтова. Фото из Фейсбука Дмитрия Сотникова
Реклама

Заключенного ИК-12 Пермского края Виталия Бунтова, ранее избитого сотрудниками колонии, будут судить за ложный донос. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Дмитрий Сотников.

Рассмотрение уголовного дела начнется 8 декабря в городе Гремяченске Пермского края. Бунтова обвиняют по части 3 статьи 306 УК (ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

22 февраля 2015 года Бунтов был избит сотрудниками колонии, требовавшими отозвать жалобы из ЕСПЧ и остановить исполнительное производство по выигранному делу. Начальник колонии Герман Назаров, а также сотрудники колонии Шамин и Муленко в течение часа избивали Бунтова по спине, груди и животу резиновой дубинкой. После пыток Назаров, по словам Бунтова, позвонил в медсанчасть и приказал его не принимать или составить акт о том, что заключенный сам себе нанес повреждения. Ему не было оказано медицинской помощи.

После этого в отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело, но после вмешательства в ситуацию начальника отделения УФСБ по Пермскому краю майора А.Г. Казачука ситуация резко изменилась.

"Блатные пресанули основного свидетеля по делу Зубова, которого склонили изменить показания и сообщить, что именно он нанес Бунтову побои по просьбе последнего. Следствие описывает это как "причинение себе побоев посредством Зубова", - пишет Сотников.

Дело в отношении сотрудников ИК было прекращено с правом на реабилитацию, а в отношении Бунтова возбудили уголовное дело о ложном доносе.

В 2012 году ЕСПЧ вынес решение в пользу Бунтова. В жалобе в ЕСПЧ Бунтов рассказал, что в ИК-1, расположенной в Плавске Тульской области действовала группа добровольных помощников администрации из числа заключенных. Бунтову предложили присоединиться к этой группе, рассказав о необходимости пытать других заключенных, вымогая деньги и "выбивая" показания.

В январе 2010 года он был избит другими заключенными, а затем сотрудниками колонии и помещен в ШИЗО, где также подвергался избиениям и пыткам. В частности ему вырвали девять ногтей, предварительно загоняя под них иглы. На плановом свидании он смог передать матери свои ногти. Также, согласно жалобе, его оставили ночевать голым, связанным в сидячей позиции и с открытым окном.

Следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по заявлению Бунтова. После пыток в ИК-1 Бунтова перевели в ИК-4, где сотрудники администрации вынуждали зека отказаться от жалобы в ЕСПЧ, разбив большой палец левой ноги 30-килограммовой гантелью. По этому факту Бунтов подал новую жалобу.

Бунтов был осужден в 2002 году Хабаровским краевым судом по ст.105 ч.2 п "з" (убийство, связанное с разбоем); ст.162 ч.3 пп "б, в" (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого телесного вреда); ст. 325 ч.2 (похищение паспорта); 317 (покушение на представителя власти); 222 ч.1 (незаконное приобретение оружия) УК и приговорён к пожизненному лишению свободы. Позднее Верховный суд в кассационном порядке заменил срок заключения на 25 лет строгого режима. Семья считает, что дело сфабриковано.

Оставить комментарий Обсудить
30.11.2016

новость Новости по теме
28.11.2016 Во ФСИН не нашли подтверждений фактов пыток Дадина →
22.11.2016 10 заключенных тюрьмы в Саратовской области порезали себе предплечья →
18.11.2016 Еще двое заключенных карельских колоний пожаловались на пытки →
17.11.2016 В Саратове бывший начальник колонии получил четыре года за избиение заключенного →
11.11.2016 Опубликованы новые свидетельства Дадина о пытках в карельской колонии →
31.10.2016 Сотрудников забайкальской колонии приговорили к условным срокам за избиение осужденных →
16.09.2016 Заключенному Хмелеву вновь добавили срок за "ложный донос" на тюремщиков →
05.11.2015 Заключенному добавили год к сроку за "ложный донос" об избиении в колонии →
19.10.2015 Вынесен приговор по делу о волнениях 2011 года в краснокаменской ИК-10 →
17.06.2013 Утверждено обвинительное заключение по делу о бунте в ИК-10 Краснокаменска →
07.09.2012 Заключенные казанской колонии объявили голодовку →
04.07.2012 ЕСПЧ вынес решение по пыткам заключенного в России →
06.06.2012 ЕСПЧ удовлетворил иск по делу о пытках в колонии →
29.08.2011 Начальник читинской колонии восстановлен в должности →
18.05.2011 Переведенные из Краснокаменска заключенные вскрыли себе вены в новой колонии →
18.04.2011 В сгоревшей колонии лояльные зеки избивали остальных с санкции администрации →
17.04.2011 В бывшей колонии Ходорковского сгорели все общежития →
Фото и Видео
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Маруани: Не вернусь в Россию
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
новость Эрдоган: Мы хотим свергнуть Асада
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
новость YouTube может уйти из России
Логотип YouTube
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость Драка на рынке в Москве
Черемушкинский рынок в Москве. Фото: uzaok.ru
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
в блоге Дурицкую "заслушали" заочно
7
новость Кадыров извинился
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
в блоге Кураев о чудесах
383
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Разведка ФРГ о российских хакерах
Бруно Каль. Фото: neweurope.eu
новость Следак на службе Ходорковского
Эмблема "Открытой России"
в блоге Памяти Леонида Баткина
298
новость Россию ждут новые санкции
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
новость Шествие в годовщину Башкурдистана
Шествие "Башҡорт юлы". Фото: kyk-byre.ru
новость Стенину ужесточили приговор
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Умер Леонид Баткин
Леонид Баткин. Фото: svoboda.org