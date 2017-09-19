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новость СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на оппозиционера Ляскина

19.09.2017
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
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Задержан гражданин, подозреваемый в нападении на Николая Ляскина, лидера московского отделения Партии прогресса и начальника столичного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный "информированный источник".

Как утверждается, подозреваемому 36 лет, он уроженец Ленинградской области, ранее был судим, а также наблюдался у психиатра.

Сам Ляскин вскоре после 21 часа написал в своем твиттере, что прибыл в ОП "Мещанский", но подозреваемого еще не видел. Час с лишним спустя он добавил: "Мне никого не показывали, я ни с кем, кроме следователей и адвоката, пока здесь не общался".

На Ляскина напали 15 сентября, когда он вместе с волонтером Артемом Просяковым вышел из здания штаба на улице Гиляровского к северу от Садового кольца, чтобы забрать из машины агитационные газеты. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. Затем нападавший бросил трубой в оппозиционеров и убежал.

В Институте Склифосовского у Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. От госпитализации пострадавший отказался.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство), предусматривающей до 5 лет колонии. Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), санкция которой - от 12 лет до смертной казни. Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям, давлению на арендодателей. 6 июля силовики заблокировали московский штаб Навального и устроили там некие "следственные действия". Позже в полиции заявили, что проводился обыск по делу о самоуправстве (статья 330 УК), открытому против собственника здания - компании "Балчуг эстейт". 24 августа фирма "МЕМ-инвест", сдавшая штабу помещение на Гиляровского, потребовала от оппозиционеров покинуть его.

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19.09.2017
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