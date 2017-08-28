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новость Атака на полицейских в Дагестане: один силовик убит

28.08.2017
Автозаправка на Махачкалинской улице в Каспийске. Кадр видео с youtube-канала Dag.Life
Автозаправка на Махачкалинской улице в Каспийске. Кадр видео с youtube-канала Dag.Life
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В Каспийске, пригороде Махачкалы, двое мужчин напали с ножами на двух местных полицейских патрульно-постовой службы. Об этом сообщает дагестанский главк СКР.

Атака произошла в 8:55 на автозаправке, расположенной на Махачкалинской улице, когда силовики заправляли служебную машину. Один полицейский - 27-летний старший сержант С. Мирзаев - погиб на месте. Второй доставлен в больницу - как передает МВД по Дагестану, с тяжелым ранением.

Обоих нападавших застрелили.

В то же время ТАСС пишет, что как нападавших, так и полицейских было трое и теперь в Каспийске введен оперативный план "Сирена".

Помимо двух ножей, утверждается в публикации агентства, на месте атаки нашли также символику "Исламского государства".

В свою очередь, Интерфакс сообщал, что убиты двое полицейских и нападавших, а еще один участник атаки ранен.

По факту нападения возбуждено дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя).

Между тем, передает "Черновик", в другом районе Дагестана - в поселке Балюрт на окраине Хасавюрта - ФСБ блокировала три дома, в которых, как утверждается, находятся участники вооруженного подполья. Идет бой. По сообщению Национального антитеррористического комитета, один из силовиков погиб, еще двое ранены.

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28.08.2017
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