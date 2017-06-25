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новость Силовики: В Хасавюрте убиты граждане, открывшие стрельбу по полицейским

25.06.2017
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
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В Хасавюрте полицейские - как утверждается, в перестрелке - убили двух граждан. Об этом сообщает "Черновик" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам собеседника издания, полицейские попытались остановить машину, однако оттуда открыли по силовикам стрельбу; нападавших убили ответным огнем.

Имена погибших не уточняются. Сообщается лишь, что оба убитых жили в Темирауле к северо-востоку от Хасавюрта и, по предварительным данным, "являлись пособниками местной бандгруппы".

Какой бы то ни было дополнительной информации об инциденте в открытых источниках нет.

Сообщения об убийствах силовиками жителей Дагестана поступают из региона периодически, с интервалом от нескольких дней до нескольких недель. В частности, 28 февраля также заявлялось, что в ауле Карамахи Буйнакского района погиб гражданин, открывший стрельбу по силовикам. 12 апреля Национальный антитеррористический комитет распространил информацию о том, что в окрестностях пгт Тюбе Кумторкалинского района, в нескольких километрах от Махачкалы, в перестрелке убиты трое участников подполья. 19 мая сообщалось, что в том же Карамахи убиты четверо членов кадарской подпольной группировки.

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25.06.2017
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