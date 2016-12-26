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новость "Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

26.12.2016
Спецоперация в Дагестане. Фото: warchechnya.ru
Спецоперация в Дагестане. Фото: warchechnya.ru
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане. Об этом сообщает сайт SITE, отслеживающий активность боевиков в интернете.

При этом ИГ утверждает, что боевики убили не менее четырех полицейских в Махачкале и Кизилюрте, тогда как МВД сообщало о двух погибших.

В ночь на воскресенье в разных районах Дагестана были совершены два нападения на полицейских. Первое произошло на Троллейбусном кольце в Махачкале. Двое полицейских, дежуривших на трассе Махачкала - Каспийск, попытались проверить документы у граждан, ехавших на машине. В ответ по силовикам открыли огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй умер позже в больнице.

По другой версии, около часа ночи в воскресенье трое неизвестных на трассе Махачкала - Каспийск остановили машину с четырьмя полицейскими, расстреляли их и скрылись. При этом дагестанский главк СКР сообщал, что двое силовиков погибли на месте, третий попал в больницу, а четвертый не пострадал.

Позже, около 2:45, был обстрелян полицейский пост при въезде в Кизилюрт. В ходе этого нападения силовики не пострадали. Они открыли ответный огонь, однако стрелявшие скрылись. На здании поста, как сообщается, имеются пулевые пробоины.

По фактам обстрела возбуждены дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и, в первом случае, части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору).

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26.12.2016

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