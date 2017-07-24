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новость Дагестанец Асхабалиев получил 15 лет по делу о подрыве полицейской автоколонны

24.07.2017
На месте теракта в Дагестане. Кадр видеозаписи
На месте теракта в Дагестане. Кадр видеозаписи
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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Алексей Магомадов приговорил жителя Дагестана Хайруллу Асхабалиева к 15 годам строгого режима по делу о подрыве полицейской автоколонны весной прошлого года. О приговоре, вынесенном 21 июля, в понедельник сообщила прокуратура Дагестана. Рассматривал ли Магомадов дело единолично или во главе судейской тройки, выяснить не удалось.

По информации прокуратуры, Асхабалиев был объявлен виновным по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества общеопасным способом) и части 1 статьи 205.1 УК (вовлечение в терроризм). В карточке дела на сайте суда указано еще одно обвинение - по части 3 статьи 222 кодекса (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Между тем СКР помимо этих пяти обвинений упоминает еще два - по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и по части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, в 2014 году Асхабалиев вступил в некую вооруженную группировку, действовавшую в Махачкале и тогда же убедил сделать это и своего знакомого. Как утверждается, осужденный предоставлял другим джихадистам жилье, обеспечивал их продуктами, а также перевозил на своем седельном тягаче как товарищей по группировке, так и оружие, боеприпасы и самодельные бомбы.

Также Асхабалиеву вменялось непосредственное участие в подрыве полицейской автоколонны под Махачкалой. Вместе с ним, заявляет СКР, в акции участвовали еще трое джихадистов.

Процесс Асхабалиева продолжался с 17 апреля. Предварительных слушаний не проводилось; разбирательство по существу, включая оглашение приговора, заняло 11 заседаний. Признал ли вину сам подсудимый, в публикациях чиновников не уточняется.

Подрыв колонны из двух полицейских машин - "Урала" и УАЗа "Хантер" - был совершен вечером 29 марта 2016 года на 869-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана, у южной окраины Махачкалы. Как утверждается, джихадисты использовали самодельные бомбы.

В машинах следовали полицейские, командированные из Красноярска. Они действовали в составе управления по организации работы учетно-заградительной системы Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД в Северо-Кавказском регионе. Силовики возвращались с дежурства в Махачкале в соседний Каспийск. Один полицейский в результате подрыва погиб, еще двое получили ранения.

В середине мая нынешнего года по делу об этой акции был осужден еще один житель Дагестана - Абдулгадыр Сулейманов. Как утверждалось, непосредственного участия в операциях подполья он не принимал - ему вменялись лишь перевозка джихадистов, оружия и продуктов, а также выполнение других поручений. Сулейманов получил шесть лет общего режима. Поскольку статьи о терроризме ему не вменялись, дело рассматривал один из дагестанских судов.

31 марта 2016-го заявлялось о задержании еще одного подозреваемого по делу - Наримана Баширова. Однако в окончательное обвинение арестованному этот эпизод включен не был. В конце мая Баширов был осужден к 19 годам строгого режима.

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24.07.2017
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